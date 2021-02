Vampire The Masquerade Bloodlines 2: Release erneut verschoben und Entwickler ausgetauscht

Die Veröffentlichung des Rollenspiels "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Erschwerend kommt hinzu, dass das bisherige Team nicht mehr als Lead-Entwickler involviert ist.

Das bisherige Team wurde abgesägt.

Im August des vergangenen Jahres gaben Paradox Interactive und der Entwickler Hardsuit Labs bekannt, dass „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ auf 2021 verschoben wurde. Später kamen Zweifel daran auf, ob ein Release in der ersten Jahreshälfte realistisch ist. Und tatsächlich: Mittlerweile wurden die Pläne komplett über den Haufen geworfen.

Hardsuit Labs nicht mehr Lead-Entwickler

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ wurde heute auf unbestimmte Zeit verschoben . Mit einem Release in diesem Jahr ist nicht mehr zu rechnen. Auch das Jahr 2022 wurde nicht als Release-Zeitraum bestätigt.

Und nicht nur das: Der bisher zuständige Entwickler Hardsuit Labs ist nicht mehr als Lead-Studio am Projekt beteiligt. Eine Begründung für diesen Schritt erfolgte zunächst nicht. Offen ist, welches Studio die Entwicklung von „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ weiterführen wird.

„Wir haben die harte Entscheidung getroffen, dass Hardsuit Labs die Entwicklung von Bloodlines 2 nicht mehr leiten wird – was auch bedeutet, dass wir das Spiel nicht wie bisher geplant im Jahr 2021 herausbringen werden. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt kein neues Veröffentlichungsdatum kommunizieren können, haben wir uns auch entschieden, vorerst keine Vorbestellungen mehr anzunehmen“, so Paradox.

Das Spiel sei für Paradox weiterhin sehr wichtig. Und um die ehrgeizigen Ziele erreichen zu können, sei man zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist und dadurch mehr Entwicklungszeit benötigt wird.

„Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Hardsuit Labs für ihre Bemühungen zu ehren und ihnen für ihre harte Arbeit an dem Projekt zu danken. Das Studio hat eine großartige Arbeit geleistet, um die Grundlagen für das Spiel zu legen. Und wir hoffen, dass auch ihr, die Community, ihren Beitrag zu Bloodlines 2 zu schätzen wisst“, so das weitere Statement.

Die erneute Verschiebung gliedert sich in eine Reihe von Entwicklungsproblemen rund um „Bloodlines 2“ ein. Das Projekt verlor in den vergangenen Monaten zahlreiche Autoren und Kreativdirektoren. Doch der komplette Austausch des Lead-Studios dürfte die bisher drastischste Änderung mit großen Einflüssen auf die Zukunft des Spiels sein. Neben der erheblich längeren Wartezeit sind auch Änderungen am kreativen Ziel möglich.

