Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Der nächste kreative Kopf geht von Bord

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, kehrte ein weiterer kreativer Kopf dem Entwicklerteam von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" den Rücken. Die Rede ist von Senior-Narrative-Designerin Cara Ellison, die zum australischen Studio League of Geeks wechselte.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint 2021.

In den vergangenen Monaten schien die Entwicklung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ mitunter unter keinem guten Stern zu stehen.

So wurde das düstere Rollenspiel-Abenteuer nicht nur mehrfach verschoben. Darüber hinaus gingen auch mehrere führende Köpfe des für „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ verantwortlichen Entwicklerteams von Bord. Im August dieses Jahres wurden beispielsweise Creative-Director Ka’ai Cluney und Lead-Narrative-Designer Brian Mitsoda entlassen.

Die Senior-Narrative-Designerin wechselt das Studio

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, ging mit der Senior-Narrative-Designerin Cara Ellison eine weitere kreative Kraft von Bord und entschloss sich dazu, das für „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ verantwortliche Entwicklerteam Hardsuit Labs zu verlassen. Zukünftig wird Ellison ihr Geld beim australischen Entwicklerstudio League of Geeks („Armello“) verdienen.

„Wir können bestätigen, dass sich Cara Ellison dazu entschieden hat, Hardsuit Labs zu verlassen und deswegen nicht mehr an Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 arbeitet“, heißt es von offizieller Seite. „Cara hat frische Ideen in das Projekt eingebracht, und viele ihrer Beiträge werden in dem Spiel, das nächstes Jahr auf den Markt kommt, zu sehen sein. Wir danken ihr für ihre Arbeit an Bloodlines 2 und wünschen ihr bei all ihren künftigen Bemühungen alles Gute.“

Nach der neuesten Verschiebung wird „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ im kommenden Jahr für den PC, die PS4, die PS4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

