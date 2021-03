Marvel’s Avengers: Cosmetics-System und Balancing werden überarbeitet

Wie die Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, wird an umfangreichen Updates zu "Marvel's Avengers" gearbeitet. Mit diesen sollen sowohl das allgemeine Balancing als auch das Cosmetics-System optimiert werden.

"Marvel's Avengers" bekommt ein optimiertes Balancing spendiert.

Bekanntermaßen werden am 18. März 2021 sowohl der „Hawkeye“-DLC als auch die Next-Generation-Versionen zum Action-Titel „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, wird es dabei aber nicht bleiben. Stattdessen wird derzeit an Updates gearbeitet, mit dem das Studio sowohl das allgemeine Balancing als auch das Cosmetics-System von „Marvel’s Avengers“ komplett überarbeiten möchte. Unter anderem soll die Zufalls-Komponente entfernt werden, wodurch es den Spielern ermöglicht wird, gezielt auf bestimmte kosmetische Inhalte hinzuarbeiten.

XP-System wird optimiert

„Der erste Schritt dazu ist die vorübergehende Deaktivierung der zufälligen Drops für kosmetische Gegenstände als Vorbereitung auf diese Änderung. Die Spieler werden nichts verlieren, was sie bereits verdient haben. Diese Gegenstände werden wieder an Orten wie der Cosmetics-Verkäuferin verfügbar sein, sobald ihr Laden in zukünftigen Updates überarbeitet wird, und sie werden mit Units erwerbbar sein“, heißt es dazu.

Ebenfalls überarbeitet wird laut Crystal Dynamics das XP-System, das zur Zeit keine motivierende Kurve aufweist. Dies führte laut Entwicklerangaben dazu, dass Fertigkeitenpunkte zu schnell verdient werden können, was für neuere Spieler verwirrend und überwältigend sein kann. Zukünftig soll dafür gesorgt werden, dass sich die Vergabe von Fertigkeitenpunkten bedeutend und wichtig anfühlt.

Aufgrund dieser Probleme wird die Anzahl an Erfahrungspunkten, die für den Stufenaufstieg benötigt wird, ab Stufe 25 erhöht. Dieser Wert wird sich erhöhen, je näher man an Stufe 50 kommt, so dass es länger dauert, höhere Stufen zu erreichen.

Alle weiteren Details zu den neuen Updates von „Marvel’s Avengers“ findet ihr auf der offiziellen Website.

