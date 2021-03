For Honor: Year 5 – Season 1 „Asunder“ mit Termin, Trailer und Details angekündigt

Unter dem Namen "Asunder" wurde die erste Season des fünften "For Honor"-Jahres angekündigt. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst und liefern euch den offiziellen Trailer zur nächsten Season.

"For Honor" startet in Kürze in das fünfte Jahr.

Auch mehr als vier Jahre nach dem offiziellen Release wird der Multiplayer-Action-Titel „For Honor“ weiter mit Updates und neuen Inhalten versehen.

So kündigte Ubisoft unter dem Namen „Asunder“ die erste Season des mittlerweile fünften Jahres an, die auf allen Plattformen, für die „For Honor“ erhältlich ist, veröffentlicht wird. Los geht es bereits am kommenden Donnerstag, den 11. März 2021. Begleitet wurde die Ankündigung der neuen Season von einem passenden Story-Trailer, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Die Geschichte von Year 4 wird fortgesetzt

Offiziellen Angaben zufolge wird mit „Asunder“ der Handlungsbogen fortgesetzt, der von den Entwicklern mit den Inhalten von Year 4 aufgebaut wurde. Der anhaltende Konflikt sorgt dafür, dass sich die Krieger der Chimären-Allianz und des Ordens des Horkos weiter unnachgiebig gegenüberstehen. Ab dem 11. März dürfen sich die Spieler von „For Honor“ auf ein zeitlich begrenztes Ingame-Event namens „Horkos-Maskerade“ freuen.

Zum Thema: For Honor: Jahr der Bündnisse vorgestellt und Shovel Knight-Crossover gestartet

„Dieses bietet einen neuen 4v4-Spielmodus namens Karussell des Horkos, in welchem man sich für den Orden des Horkos beweisen kann. Zudem wird ein kostenloser Event-Pass für die Dauer des Events eingeführt, der über 30 abzuschließende Stufen verfügt“, führen die Entwickler zum neuen Event aus.

Ebenfalls versprochen werden ein Update für den Wächter, neue Rüstungsvariationen und Waffen, die im Laufe der Season freigeschaltet werden, mehr In-Game-Events, ein frischer Battle-Pass sowie ein Battle-Bundle, das brandneue Emotes sowie Waffen, Hinrichtungen und Effekte enthält.

