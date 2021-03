Dragon Ball FighterZ: Termin von DLC-Charakter Gogeta (SS4) enthüllt + Trailer

"Dragon Ball FighterZ" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Bereits kurz vor Weihnachten 2020 kündigten Bandai Namco Entertainment und Entwickler Arc System Works den neuen DLC-Charakter Gogeta (SS4) für „Dragon Ball FighterZ“ an. Im Rahmen des „Dragon Ball Games Battle Hour“-Events enthüllten die Verantwortlichen nun, wie unter anderem Gematsu berichtet, den Releasetermin der Figur mit einem passenden Trailer und veröffentlichten darüber hinaus auch 27 Minuten Gameplay-Material. Beides könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Dragon Ball FighterZ: Gogeta (SS4) erscheint nächste Woche

Gogeta (SS4) erscheint am 12. März 2021 und komplettiert somit den derzeit noch laufenden „FighterZ Pass 3“. All jene Spieler, die den Season Pass des Fighting-Games besitzen, können den Charakter zwei Tage früher, also schon am 10. März 2021, herunterladen. Solltet ihr den Season Pass indes nicht euer Eigen nennen, möchtet allerdings trotzdem mit dem Charakter spielen, kann dieser auch für 4,99 Euro einzeln im PlayStation Store erworben werden.

Bei Gogeta (SS4) handelt es sich um einen Charakter aus der Anime-Serie „Dragon Ball GT“, in der er jedoch nur in einer einzigen Episode auftrat. In dieser fusionierten Son-Goku und Vegeta zu Gogeta, um den Teufelsdrachen Yi Xing Long zu besiegen. Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin zählt bis heute zu den mächtigsten Fusions-Kriegern der gesamten „Dragon Ball“-Geschichte. Er ist nach Gogeta (SSGSS) bereits die zweite Version des Charakter, die in „Dragon Ball FighterZ“ verfügbar ist. Treten beide gegeneinander an, kann der Kampf übrigens mit einem Dramatic Finish, einer kurzen einzigartigen Zwischensequenz, abgeschlossen werden.

Ob Arc System Works und Bandai Namco Entertainment ihr Fighting-Game „Dragon Ball FighterZ“ auch nach der Veröffentlichung von Gogeta (SS4) noch mit weiteren neuen DLC-Charakteren unterstützen wird, etwa in Form eines „FighterZ Pass 4“, ist noch unbekannt. Gogeta (SS4) ist ab dem 12. März 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.

Gogeta (SS4) Launch-Trailer:

Gogeta (SS4)-Gameplay-Präsentation:

Gogeta (SS4) vs. Gogeta (SSGSS) – Dramatic Finish:

Werdet ihr euch Gogeta (SS4) für „Dragon Ball FighterZ“ holen?

