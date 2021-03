Resident Evil Village: Capcom warnt vor Fake-Early-Access-Einladungen

"Resident Evil Village" erscheint im Mai.

Der Publisher Capcom warnt in einer Pressemeldung vor Mails, die aktuell im Umlauf sind und zu einer Beta bzw. Early Access-Version das kommenden Horrorspiels „Resident Evil Village“ einladen. Diese Einladungen stammen allerdings nicht von Capcom und verfolgen vielmehr betrügerische Absichten.

Keine Dateien herunterladen

Capcom rät den betroffenen Empfängern, die Mails zu löschen, ohne irgendwelche Dateien herunterzuladen. „Wir senden diese Nachricht, da wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass derzeit E-Mails im Umlauf sind, die angeblich Early Access-Einladungen zu Resident Evil Village zu enthalten“, so das Unternehmen. „Die Absenderadresse wird als no-reply(at)capcom(dot)com angezeigt.

„Wir möchten euch darüber informieren, dass diese Nachrichten NICHT von Capcom stammen und offenbar Phishing-Versuche einer nicht autorisierten dritten Partei sind. Wenn ihr eine solche Nachricht erhalten habt, ladet bitte KEINE Dateien herunter, antworten nicht darauf und löscht diese Nachricht sofort“, so Capcom weiter.

Derartige Phishing-Versuche sind selbst in der Videospielbranche kein neues oder seltenes Phänomen. Letzten Monat musste Ubisoft eine ähnliche Warnung herausgeben, da Fake-Mails zu einer angeblichen „Far Cry 6“-Beta in den Umlauf gebracht wurden. Auch CD Projekt musste die Spieler vor nicht allzu langer Zeit vor einer solchen Masche rund um „Cyberpunk 2077“ warnen.

Im Fall von „Resident Evil Village“ müsst ihr gar nicht mehr allzu viel Geduld aufbringen. Der neuste Ableger der Horror-Serie erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vor dem Release der Vollversion möchte Capcom eine zweite Demo veröffentlichen. Mehr zum Horrorprojekt erfahrt ihr in unserer „Resident Evil Village“-Übersicht.

