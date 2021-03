Rockstar Leeds: Studiogründer Gordon Hall verstirbt mit 51 Jahren

Wie bestätigt wurde, verstarb Branchenveteran Gordon Hall kürzlich im Alter von 51 Jahren. In der Videospiel-Industrie machte er sich vor allem als Gründer des Studios Mobious Entertainment einen Namen, aus dem später Rockstar Leeds hervorging.

Rockstar Leeds arbeitete an verschiedenen bekannten Projekten.

Aktuellen Berichten zufolge verloren die Videospiel-Industrie und Rockstar Games mit Gordon Hall, der im Alter von 51 Jahren verstarb, einen ihrer bekannten Köpfe.

Seine ersten Schritte in der Welt der Videospiele unternahm Gordon Hall mit der Gründung des Studios Mobious Entertainment im Jahr 1997. In seinen Anfängen arbeitete Mobious Entertainment an diversen Titeln für den Gameboy und den Gameboy Advance. Nach der Fertigstellung von „Max Payne“ für den Gameboy Advance übernahm Take-Two Interactive das britische Studio, das fortan unter dem Namen Rockstar Leeds fungierte.

Halls Weg führte auch zu Activision Blizzard

Rockstar Leeds arbeitete in der Vergangenheit an Projekten wie „Grand Theft Auto: Liberty City Stories“ und „GTA: Chinatown Wars“. Darüber hinaus unterstützte Hall die Entwickler von Rockstar San Diego bei der Realisierung des ersten „Red Dead Redemption“, das im Jahr 2010 für den PC, die Xbox 360 und die PlayStation 3 veröffentlicht wurde.

Im Zeitraum zwischen 2011 und 2013 nahm sich Hall eine Auszeit, die er nutzte, um sich mit der Psychologie der Spieler und den Strategien hinter Mikrotransaktionen zu befassen. Anschließend kehrte er in die Videospiel-Industrie zurück und bekleidete bei Activision Blizzard Mobile den Posten des Creative-Directors.

Team 17-Gründer kommentierte Halls Tod wie folgt: „Gordon war einfach genial, unglaublich motivierend und immer positiv. Sein Streben nach Perfektion war atemberaubend und er knüpfte eine große, vertrauensvolle Verbindung zu denen, die sich entschieden hatten, (hart) an seiner Seite zu arbeiten. Als enger Freund war er wirklich inspirierend und sozial gesehen ein wirklich energischer Einzelfall […] Gordon wird wirklich fehlen“.

