Rockstar Games: Cinematic-Gameplay-Capture-Artist gesucht – Ankündigung geplant?

Rockstar Games befindet auf der Suche nach einem Experten, der sich mit der Aufnahme von Ingame-Material auskennt. Die aufgezeichneten Szenen sollen in TV- und Online-Kampagnen verwendet werden. Vermutlich plant das Unternehmen für die nahe Zukunft eine größere Ankündigung.

Die letzte Ankündigung von Rockstar Games liegt bereits eine Weile zurück.

Den aktuellen Stellenausschreibungen von Rockstar Games lässt sich entnehmen, dass der US-amerikanische Entwickler einen Cinematic-Gameplay-Capture-Artist sucht.

Dabei handelt es sich um einen Experten für die Aufnahme von Spielszenen, die in zukünftigen TV- und Online-Kampagnen zum Einsatz kommen. Mithilfe von hauseigenen Videoaufnahme-Tools wird neben cinematischen Ingame-Szenen auch Gameplay-Material erfasst. Der passende Bewerber sollte eine Leidenschaft für Videospiele mitbringen und über die Begabung verfügen, filmische Situationen aufzuzeichnen.

Demzufolge plant Rockstar wohl eine Ankündigung für die nahe Zukunft. Die zu vergebende Stelle regt natürlich zum Spekulieren an, für welches Projekt der erfolgreiche Bewerber als Erstes zuständig sein wird. Schließlich ist die letzte Ankündigung aus dem Hause Rockstar Games bereits eine Weile her. Momentan werden hauptsächlich die Multiplayer-Titel „GTA Online“ und „Red Dead Online“ in regelmäßigen Abständen mit neuem Content versorgt.

Es ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich, dass Rockstar Games im Laufe dieses Jahres mit der Vorstellung eines neuen Titels auf sich aufmerksam machen wird. Der letzte größere Release erfolgte im Oktober 2018 mit „Red Dead Redemption 2“.

Trailer zu GTA VI?

Viele Fans assoziieren diese Stellenanzeige natürlich unmittelbar mit Grand Theft Auto VI“. Möglicherweise wird der neue Rockstar-Mitarbeiter damit beauftragt, eine PR-Kampagne für den heißerwarteten Nachfolger von „GTA V“ zu erstellen. Letzten Endes könnte es sich hierbei auch um ein komplett anderes Spiel handeln. Eine neue Marke ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Im vergangenen Dezember teilten zwei Mitarbeiter von Rockstar North mit, dass trotz des großen Erfolges von Online-Spielen auch zukünftig an hochwertigen Singleplayer-Erfahrungen gearbeitet wird. Die neueste Erweiterung zu „GTA Online“ deutet darauf hin, dass Einzelspieler- und Multiplayer-Titel in Zukunft kombiniert werden.

Zum Thema

Überstürzen wird Rockstar Games sicherlich nichts. Erst am Dienstag richtete der CEO von Take 2 Interactive aus, dass Launch-Debakel wie bei „Cyberpunk 2077“ um jeden Preis verhindert werden sollen. Der Anspruch des Gaming-Konzerns ist es, einwandfreie Spielerfahrungen zu veröffentlichen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu rockstar games