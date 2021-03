Fallout 76: Termin und Entwicklervideo zum nächsten Update „Geladen und entsichert“

Die verantwortlichen Entwickler von Bethesda Game Studios arbeiten weiterhin an dem Online-Rollenspiel „Fallout 76“, um den Spielern in aller Regelmäßigkeit neue Inhalte zu bieten. Inzwischen wurde bekanntgegeben, dass das nächste umfangreiche Update namens „Geladen und entsichert“ am 27. April 2021 erscheinen wird. PC-Spieler können die neuen Funktionen bereits ab heute auf den Testservern ausprobieren.

Neue Funktionen im Anmarsch

In dem neuen Update werden unter anderem die S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts, die C.A.M.P.-Plätze, die täglichen Operationen und mehr enthalten sein. Damit man bereits einen Eindruck von den neuen Funktionen erhält, haben die Verantwortlichen auch ein neues Entwicklervideo bereitgestellt, in dem Alyssa Dettling, Don Etgeton und Jake Raymor über die Features sprechen.

Von offizieller Seite heißt es: „Macht euch bereit für die Planung neuer Charakter-Builds und entwerft ein brandneues appalachisches Zuhause, denn – wie oben bereits angemerkt – S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts und C.A.M.P.-Plätze werden Ende April an den Start gehen. Wir können’s kaum erwarten, dass ihr diese neuen Features in die Finger bekommt und uns mit euren architektonischen Meisterwerken und Charakter-Designs zum Staunen bringt.“

Sobald weitere Informationen zu den neuen Funktionen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich erst einmal das Entwicklervideo anschauen oder auf den PTS-Servern der PC-Version von „Fallout 76“ vorbeischauen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

