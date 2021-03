Kena Bridge of Spirits: Trailer mit neuen Gameplay-Szenen veröffentlicht

"Kena: Bridge of Spirits" befindet sich unter anderem für PS4 und PS5 in Entwicklung.

Am Ende des jüngst beendeten Future Games Show: Spring Showcase 2021-Events wurde ein Trailer zum kommenden Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ präsentiert. Dieser enthält neben einigen bereits bekannten Ausschnitten auch komplett neue Szenen, die Entwickler Ember Lab eigens für die Show bereitgestellt hat. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen.

Kena Bridge of Spirits: Action-Adventure kommt im August 2021

Mit „Kena: Bridge of Spirits“ sollen die Spieler in ein actionreiches Abenteuer abtauchen können, dessen Fokus vor allem auf seiner Story liegt. Dabei zählen hinsichtlich des Gameplays insbesondere die Erkundung der Spielwelt sowie die dynamischen Kämpfe zu den Kernelementen. Im Laufe des Spiels stellt sich Protagonistin Kena eine Gruppe aus putzigen Kreaturen, den sogenannten Rot, zusammen. Die Fähigkeiten der niedlichen Weggefährten können aufgelevelt werden, was neue Optionen bei der Erkundung und in den Kämpfen eröffnen soll.

In den Scharmützeln mit den mystischen Gegnern soll Kena vor allem ihr spezieller Zauberstab gute Dienste leisten, mit dem zahlreiche Aktionen ausgeführt werden können. Im Nahkampf kann er beispielsweise als Schlagwaffe genutzt werden, während er im Fernkampf auch in einen Bogen verwandelt werden kann. Darüber hinaus soll die junge Heldin ebenfalls verschiedene Zauber mittels des Stabs einsetzen können, die etwa dazu dienen, einen Schild zu beschwören, der euch vor gegnerischen Attacken schützt.

Des Weiteren sollen sich Spieler ebenfalls auf leichte Metroidvania-Einflüsse freuen dürfen. Laut Aussagen von Ember Lab-Gründer Josh Grier werden Spieler im Action-Adventure zumindest bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit haben, die Spielwelt nach versteckten Geheimnissen sowie alternativen Wegen erkunden zu können. Für die Praxis werde dies letztendlich bedeuten, dass Spieler dem vorgegebenen Storypfad des Titels folgen müssen, abseits dieses Weges jedoch über versteckte Dinge stolpern können.

„Kena: Bridge of Spirits“ erscheint am 24. August 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC. Spieler, die die PS4-Version des Action-Adventures kaufen, können diese kostenlos auf die PS5-Fassung upgraden.

