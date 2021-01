Kena Bridge of Spirits: Entwickler sprechen von leichten Metroidvania-Einflüssen

In einem Interview nannten die Entwickler der Ember Labs frische Details zu ihrem kommenden Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits". Wie es unter anderem hieß, dürfen sich die Spieler über leichte Metroidvania-Einflüsse freuen.

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint im März 2021.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung soll das malerische Fantasy-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ in wenigen Wochen für den PC und die PlayStation-Konsolen erscheinen.

Kurz vor dem Release verloren die Entwickler der Ember Labs in einem Interview noch einmal ein paar Worte über die spielerische Umsetzung des Action-Adventures und wiesen darauf hin, dass sich die Spieler unter anderem über leichte Metroidvania-Einflüsse freuen dürfen. Laut Studio-Gründer Josh Grier werden die Spieler in „Kena: Bridge of Spirits“ bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit erhalten, die Spielwelt nach alternativen Pfaden und versteckten Geheimnissen zu erkunden.

Der Hauptpfad ist vorgegeben

Allerdings sprach Grier laut eigenen Angaben bewusst von lediglich kleinen Metroidvania-Einflüssen, da der Hauptpfad in der Welt von „Kena: Bridge of Spirits“ stets vorgegeben ist. Dies bedeutet in der Praxis, dass stets ein bestimmtes Rätsel gelöst oder ein Boss besiegt werden muss, um das nächste Areal freizuschalten und das Abenteuer fortzusetzen.

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Neue Screenshots aus dem malerischen Indie-Abenteuer

Als Beispiel nannte Grier das Freischalten von Kenas Bogen, mit dem die Protagonistin mehr Mittel und Wege finden kann, um die nächsten Etappen des Hauptpfades freizuschalten. Beispielsweise kann sie mit dem Bogen ein Zahnrad aus einem komplexen Puzzle schießen und so einen vorher versteckten Pfad öffnen. Gleichzeitig wäre das Ganze jedoch auch mit einer Bombe oder den Fertigkeiten der Rot genannten Wesen möglich.

Unter dem Strich kann der Spieler also bis zu einem gewissen Grad Einfluss darauf nehmen, wie der nächste Teil des Hauptpfads freigeschaltet wird. Wie sich dieser Aspekt in der Praxis auswirkt, erfahren wir im März 2021, in dem „Kena: Bridge of Spirits“ für den PC, die PS4 und die PS5 erscheint.

Quelle: Gamefront

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits