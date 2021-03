Enlisted: Offene Beta zum Shooter angekündigt – Trailer & Termin

Wie die Entwickler von Gaijin Entertainment bekannt gaben, wird der MMO-Shooter "Enlisted" die geschlossene Beta in Kürze verlassen. Anschließend geht das Projekt in die offene Beta über, die laut offiziellen Angaben zahlreiche Verbesserungen bieten wird.

"Enlisted" erscheint unter anderem für die PS5.

In den vergangenen Wochen hatten interessierte Spieler die Möglichkeit, den Multiplayer-Shooter „Enlisted“ im Rahmen einer kostenpflichtigen Closed-Beta in Augenschein zu nehmen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Gaijin Entertainment bekannt gaben, wird die geschlossene Beta in Kürze zu Ende und auf der Xbox Series X/S, der PlayStation 5 sowie dem PC am 8. April 2021 in die offene Beta übergehen. Entwicklerangaben zufolge umfasst die Open-Beta zu „Enlisted“ diverse Verbesserungen und Anpassungen, die während der Closed-Beta implementiert wurden.

Auch neue Inhalte werden geboten

Darüber hinaus liefert der offene Beta-Test zu „Enlisted“ verschiedene neue Inhalte wie die US-amerikanische Lockheed P-38, den deutschen Panzerkraftwagen IV oder den sowjetischen RM-50-Mörser. Begleitet wurde die heutige Ankündigung von einem passenden Trailer zur offenen Beta zu „Enlisted“, mit dem die Macher von Gaijin Entertainment noch einmal Lust auf mehr machen möchten.

„Enlisted“ versteht sich als ein Trupp-basierender MMO-Shooter, in dem die Spieler die Gelegenheit erhalten, die entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachzuspielen. Besonders großen Wert legen die Entwickler laut eigenen Angaben auf eine möglichst authentische Nachbildung des Zweiten Weltkriegs.

„Im Spiel werden Waffen, Militärfahrzeuge und die Atmosphäre dieser Epoche detailreich nachgebildet, während massive Zusammenstösse zwischen zahlreichen Soldaten, Panzern und Flugzeugen mit Artillerie- und Seeunterstützung dargestellt werden“, heißt es dazu.

