Battlefield 6: Insider bestätigt Coop-Kampagne und weitere Features

Heute erreichten uns weitere unbestätigte Gerüchte zu "Battlefield 6". Wie ein bekannter Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, dürfen wir uns unter anderem über eine kooperative Kampagne sowie einen Multiplayer mit klassenspezifischen Fertigkeiten freuen.

"Battlefield 6" erscheint für die Konsolen und den PC.

Vor wenigen Tagen erreichten uns bereits frische Gerüchte zum First-Person-Shooter „Battefield 6“, der sich aktuell bei den Entwicklern von DICE in Entwicklung befindet.

Nachdem unter anderem von einem Free2Play-Modus und einem möglichen Battle-Pass die Rede war, legte der Insider Tom Henderson nun nach und lieferte uns weitere unbestätigte Gerüchte zu „Battlefield 6“. Zum einen möchte Henderson in Erfahrung gebracht haben, dass ihr die Kampagne des Shooters nicht nur alleine in Angriff nehmen könnt. Wer möchte, darf sich dank der Coop-Unterstützung zudem zusammen mit einem Freund beziehungsweise Mitspieler in das Getümmel stürzen.

Multiplayer mit klassenbasierten Fähigkeiten?

Die Geschichte der Kampagne wird sich laut dem Insider um den globalen Konflikt zwischen den beiden Supermächten USA und Russland drehen. Ihr schließt euch einer Spezialeinheit an und sollt regelmäßig die Wahl haben, ob ihr die Interessen der Vereinigten Staaten vertretet oder Russland unterstützt. Auch zum Multiplayer von „Battlefield 6“ verlor der Industrie-Insider ein paar Worte.

Entsprechen die Angaben von Tom Henderson den Tatsachen, dann bietet euch der Multiplayer von „Battlefield 6“ vier unterschiedliche Soldaten-Klassen, die mit individuellen Waffen und Fertigkeiten versehen wurden. Dadurch sollen taktische und abwechslungsreiche Mehrspieler-Gefechte ermöglicht werden. Doch was spricht eigentlich für die Glaubwürdigkeit von Tom Henderson?

Auf den ersten Blick einiges, da sich der Insider in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Details zu „Call of Duty“- und „Battlefield“ hervortat, die er vor der offiziellen Ankündigung der jeweiligen Titel nannte. So lange Electronic Arts beziehungsweise die Entwickler von DICE nicht Nägel mit Köpfen machen und das nächste Kapitel der „Battlefield“-Saga offiziell enthüllen, sollten Gerüchte dieser Art natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

