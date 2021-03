Call of Duty Modern Warfare: Überraschungs-Update mit neuen Maps veröffentlicht

"Call of Duty: Modern Warfare" wurde mit neuen Multiplayer-Maps bedacht.

In dieser Woche wurden sowohl „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ mit Updates und neuen Inhalten versehen.

Überraschenderweise gehen auch die Spieler des 2019 veröffentlichten Ablegers „Call of Duty: Modern Warfare“ nicht leer aus und wurden am heutigen Mittwoch mit einem nicht angekündigten Content-Update bedacht. Dieses steht mit sofortiger Wirkung zur Verfügung und ebnet gleich drei neuen Multiplayer-Karten den Weg in den Shooter aus dem Hause Infinity Ward.

Diese Karten stehen ab sofort bereit

Den Anfang macht die „Killhouse“-Karte, die inklusive einer neuen „Killhouse 24/7“-Playlist hinzugefügt wurde. Bei „Killhouse“ handelt es sich um eine Map aus „Call of Duty 4: Modern Warfare“, die bereits Anfang des vergangenen Jahres in den Daten von „Call of Duty: Modern Warfare“ entdeckt wurde.

Bei den weiteren Karten handelt es sich um „Al-Raab Airbase“ (6v6) sowie „Drainage“ (Gunfight). Da die neuen Karten vor ihrem Release nicht offiziell angekündigt wurden, stellt sich natürlich die Frage, ob mit weiteren Überraschungs-Updates zu rechnen ist. Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema steht noch aus.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

In addition to Killhouse, the Drainage (Gunfight) and Al-Raab Airbase maps are also available in #ModernWarfare Private Matches. Read more: https://t.co/lVkbsr6UCG pic.twitter.com/bK7Cr6ShEV — Call of Duty Tracker (@CODTracker) March 31, 2021

