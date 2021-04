Sol Cresta: PlatinumGames‘ Shoot ‚em Up erscheint in diesem Jahr – Neuer Trailer

"Das ist doch ein Aprilscherz", hieß es im letzten Jahr zu der Ankündigung des Shoot 'em Ups "Sol Cresta". Nun hat PlatinumGames noch einmal bestätigt, dass dies kein Scherz war und der Titel noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Im vergangenen Jahr nutzte das japanische Entwicklerstudio PlatinumGames den 1. April, um ein Shoot ‚em Up namens „Sol Cresta“ anzukündigen. Allerdings wurden die Entwickler nicht ernst genommen. Stattdessen ging man von einem Aprilscherz aus. Diesen hat PlatinumGames am gestrigen 1. April noch einmal hervorgekramt.

War doch kein Scherz

Denn das Shoot ‚em Up „Sol Cresta“ wurde inzwischen offiziell von PlatinumGames und Hamster angekündigt. Demnach soll die Veröffentlichung im Laufe des Jahres rein digital für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erfolgen. Einen konkreten Termin haben die Verantwortlichen bisher noch nicht mitgeteilt.

Stattdessen hat man lediglich einen ersten Trailer bereitgestellt und betont, dass „Sol Cresta“ den Geister der Klassiker „Moon Cresta“ und „Terra Cresta“ einfangen soll. Weitere Informationen wurden nicht genannt.

PlatinumGames ist für Actionspiele der Extraklasse bekannt. In der Vergangenheit konnte man mit den „Bayonetta“-Spielen, „Vanquish“, „Astral Chain“ und vor allem „NieR Automata“ für Aufsehen sorgen. Neben „Sol Cresta“ befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt auch „Bayonetta 3“ und „Babylon’s Fall“ in Entwicklung. Zudem hatte man bei dem in wenigen Wochen erscheinenden Remake „NieR Replicant ver. 1.22474487139“ etwas ausgeholfen.

Hier ist erst einmal der Trailer zu „Sol Cresta“:

