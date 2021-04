Die Schlümpfe: Mission Vileaf angekündigt – Weitere Spiele folgen

Mit "The Smurfs: Mission Vileaf" kehren die Schlümpfe in die Videospielwelt zurück. Und das Spiel ist nur der Anfang. Weitere Games, die sich unterschiedlichen Genres bedienen, sollen folgen.

Die kleinen Schlümpfe werden unter anderem auf der PlayStation 4 ihr Unwesen treiben.

Beim im Mai 2020 angekündigten Schlümpfe-Spiel handelt es sich um ein 3D-Adventure-Plattformer mit dem Namen „The Smurfs: Mission Vileaf“ – bzw. „Die Schlümpfe: Mission Vileaf“. Das gaben der Publisher Microids und der Entwickler OSome Studio heute bekannt.

Auch wurden grobe Release-Daten geteilt: So ist der Launch für Ende 2021 auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC geplant.

Vier weitere Spiele folgen

Zusätzlich zu „The Smurfs: Mission Vileaf“ sollen in den nächsten fünf Jahren vier unangekündigte „Die Schlümpfe“-Videospieladaptionen von Microids als Teil eines Deals mit dem Schlümpfe-Weltlizenznehmer IMPS erscheinen. Jedes Spiel wird laut Hersteller ein anderes Genre erkunden.

„Wir sind begeistert über diesen ehrgeizigen Deal mit IMPS, da er unsere dauerhafte und vielversprechende Partnerschaft noch weiter ausbaut“, meint Microids-CEO Stephane Longeard in einer Presseerklärung. „Die Arbeit an einem so reichhaltigen Franchise, das alle Generationen anspricht, ermöglicht es uns, eine große Vielfalt an verschiedenen Spielen zu entwickeln: Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.“

Außerdem könne Microids dank dieser Partnerschaft und der „unglaublichen internationalen Bekanntheit von The Smurfs“ den eigenen Katalog an renommierten IPs weiter ausbauen und diversifizieren.

Veronique Culliford, Gründungspräsidentin des IMPS, ergänzte: „Es ist eine große Freude, mit Microids zusammenzuarbeiten. Wir vertrauen ihnen voll und ganz, wenn es darum geht, kultige, kreative und großartige Spiele mit unseren kleinen Schlümpfen zu entwickeln. Ich bin sicher, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert sein werden.“

Darüber hinaus soll die neue Schlümpfe-TV-Serie, die 2021 weltweit ausgestrahlt wird, den Bekanntheitsgrad der Schlümpfe noch weiter steigern.

