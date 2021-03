Asterix & Obelix: Slap Them All mit Trailer und Infos angekündigt

Das schlagkräftige Duo Asterix & Obelix kehrt mit einem neuen Spiel zurück. Ein Trailer liefert einen ersten Einblick in das neue Abenteuer der klassischen Helden.

Einmal mehr geht es im neuen Spiel den Römern an den Kragen, auch wenn es im Wald zunächst recht friedlich aussieht.

Der Publisher Microids und der Entwickler Mr. Nutz Studio haben in den Abendstunden „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ angekündigt. Entwickelt wird der Titel für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC. Die New-Gen-Konsolen werden über die Abwärtskompatibilität unterstützt.

Hier ist ein offizieller Überblick über das Spiel: „Seid bereit, euren Mut zu beweisen! Asterix & Obelix: Slap Them All! spielt im Jahr 50 v. Chr. Gallien ist vollständig von den Römern besetzt und nur ein kleines Dorf unbeugsamer Gallier hält noch gegen die Invasoren stand.“

Im Spielverlauf schlüpft ihr – wer hätte es gedacht – in die Rollen von Asterix und Obelix und segelt zu den berühmtesten Orten der Comic-Serie, während ihr gegen römische Legionäre, Piraten, Räuber und sogar die gefürchteten Normannen kämpft.

Handgezeichnete Grafiken

Bei der Entwicklung von „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ entschieden sich die Macher dafür, den visuellen Stil des Spiels möglichst nah an dem der Comicbücher zu halten. Aus diesem Grund werden die Charaktere, die Szenerie und die Animationen vollständig von Hand gezeichnet.

Das Gameplay-Konzept von „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ wurde einfach strukturiert und birgt laut Hersteller keine großen Geheimnisse. „Es besteht aus den Kernmechanismen, die den Spaß eines klassisches Beat ‚em up ausmachen, abgerundet von einer Prise lokalem Koop-Modus“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Mehr zu Asterix und Obelix:

Der Release-Termin wurde zunächst nicht genannt. Es heißt nur grob, dass „Asterix & Obelix: Slap Them All!“ im Herbst dieses Jahres erscheinen wird. Schon heute könnt ihr euch einen ersten Trailer anschauen, der euch kurz und knapp mit dem Titel vertraut macht:

