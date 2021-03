Oddworld Soulstorm: Physische Editionen mit Sammlerinhalten angekündigt

"Oddworld: Soulstorm" bekommt neben der Digital-Edition, die am 6. April erscheint, auch zwei physische Editionen. Beide werden genau drei Monate später veröffentlicht und enthalten mehrere Boni.

Neben der Digital Edition, die am 6. April veröffentlicht wird, bekommt „Oddworld: Soulstorm“ auch eine physische Edition. Dies gab der französische Spielepublisher Microids heute bekannt.

Hier stehen euch zwei unterschiedliche Editionen zur Verfügung. Die „Day One Oddition“ enthält neben dem Hauptspiel den originalen Soundtrack und ein digitales Artbook. Solltet ihr euch dafür entscheiden, zahlt ihr rund 50 Euro.

Mit der „Collector Oddition“ bekommt ihr eine ganze Reihe von Sammlerstücken:

Eine exklusive Metallhülle

Eine exklusive Figur von Abe, die 22 cm hoch ist

Ein 160-seitiges Artbook

Ein Schlüsselanhänger von Mining Company

Drei Grafikdrucke

Mehrere Sammelaufkleber

Das Hand-Tattoo von Abe

Das Ganze wird in einer speziellen Sammlerbox geliefert und kostet euch 150 Euro. Beide Disk-Editionen kommen am 6. Juli in den Handel.

Ihr übernehmt hier erneut die Rolle von Abe, einem sogenannten Mudokon. Dabei handelt es sich um eine humanoide Spezies auf Oddworld, dem Schauplatz des Titels. Im Laufe der Handlung entwickelt er sich zum Anführer einer wachsenden Revolution.

Auflösung & Performance auf den Sony-Konsolen

Auf der PS4 läuft das Spiel mit einer Full HD-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde, während es auf der PS5 1440p und 60 FPS sind. Auf der New-Gen-Konsole werden natürlich die neuen Funktionen wie das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und der 3D-Sound unterstützt.

„Oddworld: Soulstorm“ erscheint am 6. April für PS5, PS4, Xbox One und PC. Falls ihr bereits stolzer Besitzer der neuen Sony-Konsole seid und zudem eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr euch das actionreiche Jump ’n‘ Run ohne Zusatzkosten herunterladen.

