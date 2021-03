Oddworld Soulstorm: Angaben zur Spielzeit, der Auflösung und mehr

"Oddworld: Soulstorm" erscheint Anfang April.

Mit „Oddworld: Soulstorm“ erscheint in Kürze der neueste Ableger der beliebten Serie für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5. Für Serienschöpfer Lorne Lanning Grund genug, noch einmal ein paar Worte über sein aktuelles Projekt zu verlieren.

Zur Spielzeit des Titels führte Lanning aus, dass die Spieler für den ersten Durchlauf in etwa 20 Stunden benötigen werden. Wer alles erreichen und sämtliche Geheimnisse der Spielwelt lüften will, wird entsprechend länger beschäftigt sein. Mit einem Blick auf die Technik ergänzte der kreative Kopf hinter „Oddworld: Soulstorm“, dass sich die grafischen Unterschiede auf dem PC und den PlayStation-Konsolen in Grenzen halten werden.

Diese Auflösung und Framerate wird geboten

Zur Auflösung und der Framerate heißt es: „Unser Ziel besteht darin, die technischen Fortschritte der PS5 zu nutzen, um die emotionale Verbindung der Spieler zu Abe zu verstärken. Soulstorm läuft auf der PS5 mit 60 FPS bei 1440p und auf der PS4 mit 1080p bei 30 FPS. Das Spielerlebnis ist das gleiche, egal ob Sie auf einem PC, einer PS4 oder einer PS5 spielen. Die technischen Fortschritte der PS5 ermöglichen es uns, einige zusätzliche Funktionen hinzuzufügen, die die visuelle Wiedergabetreue auf der PS5 und die emotionale Verbindung der Spieler mit Abe erhöhen.“

Oddworld Soulstorm: Next-Gen-Version für PS5 im Trailer präsentiert

Auch das 3D-Sound-Feature der PlayStation 5 und der DualSense werden demnach unterstützt: „Mit der Tempest Engine und dem 3D-Audio der PS5 konnten wir mit dem Sound des Titels herumspielen. Das Gameplay auf allen Ebenen nutzt das räumliche Audio. Die überwiegende Mehrheit der Töne wird positionell emittiert, außer zum Beispiel, wenn Sound-Events in 2D sein müssen. Der DualSense-Controller bietet mehrere neue Funktionen, von denen wir glaubten, dass sie die emotionale Verbindung eines Spielers zu den Charakteren des Spiels weiter verbessern würden.“

„Stellen Sie sich vor, Sie spüren, wie das Herzklopfen von Abes Herzschlag in Zeiten von Stress und Gefahr zunimmt. Oder sie erfahren Widerstand durch die adaptiven Trigger, wenn Abe etwas drücken oder bekämpfen muss“, heißt es abschließend.

„Oddworld: Soulstorm“ wird am 6. April 2021 für den PC und die PlayStation-Plattformen erscheinen. Die Xbox-Systeme und die Switch könnten zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

