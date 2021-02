PlayStation Plus: Der PS5-Titel für den April steht bereits fest

Auch in den kommenden Monaten werden PlayStation Plus-Abonnenten ein weiteres Mal einige Titel ohne Zusatzkosten herunterladen können. Sony Interactive Entertainment hat am Abend bereits den PS5-Titel für April 2021 angekündigt.

Sony Interactive Entertainment hat die heutige State of Play genutzt, um den ersten PlayStation Plus-Titel für den April 2021 zu enthüllen, während man weiterhin keine Worte zu den März-Spielen verloren hat, die man eigentlich ab dem kommenden Dienstag, den 2. März 2021 ohne Zusatzkosten herunterladen können soll.

Abe kehrt mit einem neuen Abenteuer zurück

Demnach wird „Oddworld: Soulstorm“ ab dem 6. April 2021 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erhältlich sein. Die PlayStation 5-Version soll über PlayStation Plus veröffentlicht werden. Für die PlayStation 4-Fassung wird man wiederum zur Kasse gebeten. Zum Spiel heißt es von offizieller Seite:

„In Oddworld: Soulstorm schlüpft ihr erneut in die Rolle des Mudokons Abe, Held wider Willen, der sich zum Anführer einer wachsenden Revolution entwickelt. Abe sind wir das erste Mal im ersten Spiel unseres Fünfteilers begegnet, Oddworld: New ‘n‘ Tasty. Er ist ein Bodenpolierer in der RuptureFarms-Fleischfabrik von Molluck dem Glukkon. Durch Zufall erfährt er von Mollucks Plan, Mudokons zu leckeren Häppchen zu verarbeiten. Er möchte seine eigene Haut retten, kann aber nicht anders, als zu versuchen, auch alle anderen zu befreien. Sein selbstloser Akt ist der Funke, der die Revolution entfacht.“

Bei „Oddworld: Soulstorm“ handelt es sich um das zweite Spiel des Fünfteilers, das wundervoll bizarre 2,9D-Umgebungen zu bieten haben soll. Man kann in die Welt eintreten, um den großen Umfang und die Action zu erleben sowie Tiefe und Immersion zu erhalten. Das haptische Feedback des DualSense-Controllers soll die Immersion noch verschärfen.

Weitere Informationen zu „Oddworld: Soulstorm“ kann man sowohl auf dem PlayStation Blog als auch in unserer Themenübersicht finden. Zudem haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer veröffentlicht, der noch einmal einen Einblick gewährt.

Ein Jahresabonnement für PlayStation Plus kostet 59,99 Euro. Damit erhält man Zugriff auf monatliche Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5, die Online-Funktionen im PlayStation Network, verschiedene Rabatte im PlayStation Store, exklusive Zusatzinhalte sowie einen Cloud-Speicher, um Speicherständen hochzuladen und zu sichern.

Weitere Nachrichten zu PlayStation Plus kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht finden. Zuletzt hatte Sony Interactive Entertainment betont, dass man auch in Zukunft PlayStation Plus nutzen wird, um komplett neue Spiele zu veröffentlichen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man sich unter anderem „Destruction All-Stars“ herunterladen und den Titel auf der PlayStation 5 ausgiebig spielen. Des Weiteren hat man im Februar 2021 mit „Control: Ultimate Edition“ und „Concrete Genie“ zwei weitere interessante Titel angeboten.

