Layers of Fear: Horror-Titel erscheint für PlayStation VR – Termin & Details

"Layers of Fear" erscheint für PlayStation VR.

Zu den ersten kommerziellen Erfolgen des polnischen Entwicklerstudios Bloober Team gehörte der ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlichte Horror-Titel „Layers of Fear“.

Wie die Verantwortlichen von Bloober Team bekannt gaben, wird das Horror-Abenteuer in diesem Monat den Weg auf PlayStation VR finden. Die angepasste VR-Version von „Layers of Fear“ wird hierzulande ab dem 29. April 2021 erhältlich sein und inhaltlich die gleiche Kost bieten wie die anderen Versionen des Spiels. Ein weiteres Mal taucht ihr in den Geist eines Malers ein und entdeckt die Geheimnisse von dessen Wahnsinn.

In „Layers of Fear“ verschlägt es euch in ein schauriges und sich ständig veränderndes Herrenhaus aus der viktorianischen Ära. Dort enthüllt ihr die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler umgeben und beendet das Meisterwerk, dass er schon so lange abschließen wollte. Gespielt wird das Horror-Abenteuer dabei aus der First-Person-Perspektive.

Punkten konnte „Layers of Fear“ seinerzeit vor allem mit seiner dichten Atmosphäre, der spannenden Geschichte und den regelmäßig eingestreuten Schockeffekten. Neben der PlayStation 4 wurden die Xbox One, der PC und Nintendos Switch mit dem Horror-Titel versorgt.

