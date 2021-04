Sony: PlayStation-Marken sollen für Smartphones erscheinen

Die PlayStation Studios sind laut der Unternehmensangabe "die Heimat der herausragenden und fesselnden Spiele von Sony Interactive Entertainment, darunter einige der beliebtesten und von der Kritik gefeierten Titel der Unterhaltungsgeschichte".

Während Sony seit Monaten eine eher überschaubare PR-Maschinerie zum Einsatz bringt, scheint das Unternehmen im stillen Kämmerlein eine deutliche Ausweitung der Geschäftsbereiche vorzubereiten. Schon gestern gab es einen Hinweis darauf, dass der PS5-Hersteller den Xbox Game Pass nicht unbeantwortet lassen wird.

Doch auch das Mobile-Gaming möchte PlayStation offensichtlich nicht ausschließlich anderen Unternehmen aus der Videospielbranche überlassen. Eine aktuelle Stellenanzeige deutet darauf hin, dass es hinsichtlich der Geschäftsausweitung in das portable Gaming hinein große Pläne gibt. In diesem Zusammenhang sucht Sony nach einem Head of Mobile, der damit beauftragt wird, verschiedene PlayStation-Marken auf Smartphones und ähnliche Geräte zu bringen.

„Möchtest du die Entwicklung und Strategie von Mobile Gaming leiten und die Zukunft des Gamings für ein Weltklasse-Studio mitgestalten? Als Head of Mobile wirst du die Strategie für mobile Spiele der PlayStation Studios leiten sowie entwickeln und dabei helfen, eine Grundlage für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen“, so der Wortlaut der Stellenanzeige.

Der erfolgreiche Bewerber soll alle Aspekte der Ausweitung der Spieleentwicklung von Konsolen und PCs auf Mobile & Live Services leiten, wobei der Schwerpunkt auf der erfolgreichen Adaption der beliebtesten PlayStation-Franchises für Mobile liegt. Der neue Mitarbeiter wird für den Aufbau und die Skalierung eines Teams von Mobile-Leadern verantwortlich sein und als Leiter dieser neuen Geschäftseinheit innerhalb der PlayStation Studios fungieren.

Der Hinweis, dass Sony verstärkt in den mobilen Markt vordringen möchte, ist nicht allzu überraschend, da einige der größten Spiele auf dieser Plattform auf Konsolen-IP basieren. Darüber hinaus ist das mobile Gaming ein gewaltiger Wachstumsmarkt. Auch Activision Blizzard gab kürzlich bekannt, die gesamte IP-Sammlung in irgendeiner Form auf den mobilen Markt bringen zu wollen.

It’s no secret that games such as PUBG and Call of Duty have found success on mobile with core entries.

Activision’s Crash on the Run is an example of console IP adapted to a casual mobile game.

Marvel is one company that has been able to extend its IP successfully to mobile.

