PS5 kaufen: Achtung Betrug – Warnung vor dem Fake-Shop „Playstation-sony.eu“

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Seit der offiziellen Markteinführung im November des vergangenen Jahres haben die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit Lieferengpässen zu kämpfen. Eine Entwicklung, die sich aktuell verstärkt Betrüger zunutze machen.

Neben klassischen Resellern, die Konsolen aufkaufen und auf Plattformen wie eBay zu Mondpreisen anbieten, kam es zuletzt immer wieder zu klassischen Betrugsdelikten, in denen zahlende Kunden schlichtweg keine Ware beziehungsweise Konsolen erhielten. Ein besonders aufwendiger Betrugsversuch sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Die Rede ist vom Fake-Shop „Playstation-sony.eu“, der in Form einer Anzeige auftaucht, wenn die Nutzer bei Google nach „PS5 kaufen“ suchen.

Fake-Shop fällt durch die professionelle Aufmachung auf

Schnell fällt auf, dass der Fake-Shop ahnungslose Nutzer vor allem mit seiner professionellen Aufmachung hinter das Licht führen möchte. Sowohl mittels der Domain „Playstation-sony.eu“ als auch mit entsprechenden Hinweisen auf der Website wird den Opfern suggeriert, dass wir es hier mit einem Direktverkauf von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu tun haben. Hinzukommen professionell gestaltete und animierte Grafiken zur PlayStation 5 sowie dem Zubehör der neuen Sony-Konsole.

Laut der Website sei sämtliche Hardware lieferbar und wird nach Großbritannien und Europa geliefert. Die Preise entsprechen dabei der UVP von Sony. Scrollt man auf der Website nach unten, wird man zudem auf die echte Firmenadresse von Sony in London, eine Service-Hotline und in englischer Sprache verfasste AGBs und Datenschutzerklärungen stoßen. Hier versteckt sich der erste Hinweis auf einen Fake-Shop, da sich der Shop auch an deutsche Kunden richtet und aufgrund der Vorgaben der DSGVO eigentlich über deutsche AGBs und Datenschutzerklärungen verfügen müsste.

Kontakt-Telefonnummer führt nach Russland

Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, entschlossen sich die Kollegen von Heise dazu, eine Bestellung in die Wege zu leiten. Bezahlt werden konnte ausschließlich mit „Visa“ und „Mastercard“. Zur Bestätigung der Bestellung erhielt Heise eine E-Mail mit einer „Order Number“ sowie der Kontakt-Telefonnummer „8-800-302-50-49“. Diese führt allerdings nicht nach Großbritannien, sondern nach Russland. Der ebenfalls angegebene Telegram-Nutzer „https://t.me/store_sony_eu“ hingegen existierte erst gar nicht. Die nächsten Hinweise auf einen Betrug.

Eine Bestätigung der Zahlung blieb laut Heise genauso aus wie eine Aktualisierung des „Order Status“ auf der Website. Ebenfalls auffällig ist, dass in den AGBs „Sony Interactive Entertainment America Trading LLC D/B/A Sony PS5™ Store (“SIEAT”)“ als Vertriebspartner angegeben wird. Angeblich soll Sony mit „Sony PS5 Store Europe Ltd“ eine entsprechende Firma in Großbritannien gegründet haben, die den Shop „Playstation-sony.eu“ betreibt. Ein Blick in das britische Handelsregister verdeutlicht allerdings, dass eine solche Firma gar nicht existiert.

Allen Geschädigten von „Playstation-sony.eu“ wird geraten, bei der Bestellung eingesetzte Kreditkarten sofort sperren zu lassen und bereits vollzogene Überweisungen wenn möglich stornieren zu lassen. Weitere Details zu diesem Thema findet ihr bei den Kollegen von Heise.de.

