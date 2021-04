PS5: Es wird eine Antwort auf den Xbox Game Pass geben

Der Xbox Game Pass bekommt womöglich Konkurrenz.

Nachdem Microsoft vor einigen Jahren mit dem Versuch scheiterte, selbst Disk-Spiele über ein recht kompliziertes DRM-System an die Konsole eines Spielers bzw. dessen Account zu binden, legt das Unternehmen die Hoffnung nun in den Xbox Game Pass, der noch einen Schritt weitergeht: Kunden erhalten gegen eine Gebühr einen Zugriff auf Spiele, besitzen diese aber nicht.

Dennoch klingt das Modell verlockend, da der Preis vergleichsweise gering und die Spielauswahl recht umfassend ist. Neue Spiele der Xbox Game Studios wandern direkt zum Launch in den Pass und können ohne Zusatzkosten gespielt werden.

Sony holt zum Gegenschlag aus

Sony macht bisher keinen Anstalten, ein vergleichbares Produkt anzubieten – zumindest offiziell. Doch sofern wir dem „God of War“-Schöpfer und „Twisted Metal“-Mitschöpfer David Jaffe glauben können, bereitet Sony längst einen „Gegenschlag“ vor. Mehrere Quellen aus den PlayStation-Reihen sollen diese Information

„Ich habe immer wieder gesagt, dass die Leute, die Jim Ryans Nachruf schreiben, viel zu früh dran sind“, so Jaffe. „Wir hatten gestern den Typen in der Show, der die Petition zur Entlassung von Jim Ryan eingereicht hat, und ich sagte: ‚Alter, das ist viel zu früh‘, denn Jim Ryan und Sony schulden niemandem die Wahrheit über das, was kommt und was ihr Gegenschlag zum Game Pass ist.“

„Was ich euch sagen kann, ist, dass ich weiß, dass sie einige Sachen machen, weil ich Leute bei Sony kenne, die mir gesagt haben, dass sie einige Sachen machen“, so seine weiteren Worte. „Es wird eine Antwort auf den Game Pass geben.“

18 Millionen Abonnenten

Der Xbox Game Pass ging im Juni 2017 an den Start und entwickelte sich zu einem zentralen Bestandteil von Microsofts Gaming-Geschäft. Inzwischen kommt der Dienst auf 18 Millionen Abonnenten (verglichen mit den 47,6 Millionen PlayStation-Plus-Abonnenten). Der Xbox Game bietet Xbox- und PC-Spielern einen Zugriff auf über 100 Titel, darunter alle neuen First-Party-Spiele.

Sony deutete in einem früheren Statement an, dass das Game-Pass-Modell vorerst keinen Weg auf die PlayStation-Konsolen finden wird. In einem Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte der SIE-Chef Jim Ryan, dass ein solches Abo-Modell für die PlayStation Studios nicht tragbar wäre, da die Budgets für First-Party-Spiele oft auf „weit über 100 Millionen Dollar“ anwachsen.

Mehr zum Xbox Game Pass:

Interessanterweise deutete Ryan an anderer Stelle später selbst an, dass eine Antwort auf den Xbox Game Pass in Sicht sei. „Es gibt tatsächlich Neuigkeiten, aber nicht heute“, so seine Worte, als er in einem Interview mit dem russischen Nachrichtensender TASS im November 2020 gefragt wurde, wie PlayStation auf den Xbox Game Pass reagieren wird . „Wir haben PlayStation Now, unseren Abonnementdienst, der in einer Reihe von Märkten verfügbar ist“, fuhr er fort.

Doch auch Microsoft steht vor der schwierigen Aufgabe, die hohen Investitionen wieder zu Geld zu manchen. Mehrere Milliarden Doller flossen mittlerweile in Studios und einen Publisher, die den Erfolg des Xbox Game Pass sichern sollen. Ein Gegenmodell von Sony könnte diesen Versuch torpedieren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass