PS5: Sony-TVs mit 55 und 65 Zoll im Angebot

Der TV könnte bald bei euch stehen.

Wesentlich einfacher als der Kauf einer PS5 gestaltet sich momentan der Erwerb eines passenden TVs. Und dank eines Angebotes bei Media Markt könnt ihr dabei einige Euro sparen.

Preislich deutlich günstiger zu haben sind dort momentan die beiden Sony-Modelle KD-55XH9005 und KE-65XH9005, die es auf eine beachtliche Größe von 55 bzw. 65 Zoll bringen. Und gespart werden kann gleich doppelt. Denn nicht nur die UVP wird von Media Markt deutlich unterboten. Hinzukommt ein Sonderrabatt, der sich später im Warenkorb bemerkbar macht.

Das große Modell mit 65 Zoll bekommt in diesem Zuge für 974 Euro (statt 1399 Euro UVP). Beim kleineren Modell mit 55 Zoll zahlt ihr am Ende exkl. Lieferkosten 819,99 Euro (statt 1099 Euro UVP). Falls ihr gerade knapp bei Kasse seid: Bei Media Markt könnt ihr die TVs mit einer 0-Prozent-Finanzierung in euren Besitz bringen.

Zu den Angeboten:

Beide Fernseher unterstützen eine 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Außerdem ist die Unterstützung der VRR/ALLM-Funktion geplant. Weitere Details zu den jeweiligen Ausstattungen könnt ihr der jeweiligen Produktbeschreibung entnehmen.

Mehr zur PS5:

Die PS5 ist von derartigen Angeboten weit entfernt. Stattdessen sind viele Spieler sogar bereit, mehr als die UVP zu bezahlen, was die Preise auf eBay und Co in die Höhe treibt. Im regulären Handel glänzt die Sony-Konsole in der Regel durch Abwesenheit. Produktionsengpässe deuten an, dass sich an dieser Situation mittelfristig nichts ändern wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

