PS5 & PSVR 2.0: Personelle Änderungen bei Sony Interactive Entertainment

Die PS5-Konsolen stehen derzeit im Fokus der Bemühungen von Sony.

Sony Interactive Entertainment (SIE) nimmt auf der Management-Ebene eine personelle Umstrukturierung vor. Dazu gehören Änderungen im Führungsteam des Unternehmens im Bereich der Technik.

John Kodera, der bisher die für die Infrastruktur des PlayStation Networks zuständigen Teams leitete, übernimmt eine neue Rolle, die die Leitung der digitalen Transformation für das gesamte Unternehmen beinhaltet.

Weitere Beförderungen

Hideaki Nishino, der im Jahr 2000 zu SIE kam und eine Schlüsselrolle bei vielen Innovationen in der PS4- und PS5-Produktentwicklung einnahm, wurde zum SVP Platform Experience befördert. Der in San Mateo, Kalifornien, ansässige Nishino berichtet direkt an Jim Ryan, CEO von SIE, und wird neben der Produkt- und Plattformentwicklung auch die Bereiche Netzwerktechnik und -betrieb, F&E, Design, Datenstrategie und -betrieb leiten.

Michael Pattison, derzeit VP of Global Third Party Relations, wird in seiner neuen Rolle als SVP Platform Planning and Management an Nishino berichten. Im Zuge seiner fast achtjährigen Tätigkeit für das Unternehmen gilt der in London ansässige Pattison als Schlüsselfigur beim Aufbau von SIEs Portfolio an PS4- und PS5-Geschäftspartnerschaften und als führender Fürsprecher der Indie-Entwicklergemeinde.

Kazuhiko Takeda, der stellvertretende Präsident und Chief Financial Officer von SIE, wird im Juni 2021 nach fast 40 Jahren bei Sony in den Ruhestand gehen. In dieser Abteilung stößt Lin Tao hinzu und wird ab Juli 2021 in den Bereichen Finanzen, Unternehmensentwicklung und Strategie an Ryan berichten. Zuvor war sie fünf Jahre im PlayStation-Geschäft und sieben Jahre im Mobiltelefon-Geschäft tätig.

PlayStation gab außerdem mehrere Neuerungen im Vorstand von SIE Tokyo bekannt. Neben dem stellvertretenden Direktor, Präsidenten und CEO Jim Ryan werden Masayasu Ito als stellvertretender Direktor und stellvertretender Präsident, Lin Tao als Direktor und stellvertretender Präsident und Takeshi Shibata als Direktor tätig sein.

Weitere Neuerungen bei Sony Interactive Entertainment:

Die Umstrukturieren laufen bei Sony schon länger. Im Februar gab das Unternehmen beispielsweise bekannt, dass die Entwicklung von Originalspielen beim Japan Studio eingestellt wird. Nach einer Reihe von Entlassungen werden die Überreste des Japan-Studios mit Wirkung zum 1. April in das „Astro Bot“-Studio Team ASOBI eingegliedert, das als eigenständiges Studio innerhalb von Sony Japan fortbestehen wird.

Sony konzentriert sich momentan voll und ganz auf die Vermarktung und Verbreitung der PS5. Auch wurde kürzlich ein Nachfolger des beliebten Virtual Reality-Headsets PlayStation VR angekündigt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5