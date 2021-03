Evo Online 2021: Sony kauft Evolution Championship Series

"Mortal Kombat 11 Ultimate" zählt zu den Spielen des Events.

Sony Interactive Entertainment und RTS, ein neues Unternehmen, das aus dem eSports-Geschäft von Endeavor hervorging, haben im Rahmen einer Joint-Venture-eSports-Partnerschaft die Vermögenswerte der Evolution Championship Series (Evo) übernommen.

Tony und Tom Cannon, die Mitbegründer der Evo, werden weiterhin als wichtige Berater involviert sein, um „sicherzustellen, dass die Evo eine einzigartige, von der Basis ausgehende Wettbewerbsplattform für Fighting Game-Spieler und Fans auf der ganzen Welt bleibt.“

Evo 2021 startet im August

Die Evo wird in diesem Jahr vom 6. bis 8. August und vom 13. bis 15. August unter der Bezeichnung Evo 2021 Online stattfinden und vom neu gegründeten Joint Venture zwischen Sony Interactive Entertainment und RTS betrieben. Die Teilnahme ist kostenlos und gibt Spielern in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika die Möglichkeit, sich in den folgenden Titeln im offenen Format zu messen:

Guilty Gear: Strive (Arc System Works)

Mortal Kombat 11 Ultimate (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Street Fighter V: Champion Edition (Capcom)

Tekken 7 (Bandai Namco Entertainment)

Weitere Spiele werden in Kürze bekannt gegeben

Die Online-Qualifikationsturniere werden live gestreamt. Weitere Details zum Event folgen in den kommenden Wochen.

Mark Julio, Head of Business Development der Evolution Championship Series, betonte, dass die Evo trotz der Eigentümerschaft von Sony Interactive Entertainment weiterhin für alle Plattformen offen ist. Irgendwelche Exklusivitäten wird es offenbar nicht geben.

In einer Pressemitteilung erklärte Steven Roberts, Vice President of Global Competitive Gaming bei Sony Interactive Entertainment: „Fighting Games sind seit den Anfängen ein wichtiger Teil des Erbes von PlayStation und unserer Community. Und wir haben uns sehr gefreut, über die Jahre mit der Evo zusammenzuarbeiten. Diese gemeinsame Übernahme mit RTS markiert ein neues Kapitel der Zusammenarbeit mit den Mitbegründern der Evo, Tom und Tony Cannon, und ihrer leidenschaftlichen Community von Fighting Game-Fans.“

Mehr Sony-News:

Die Bedingungen der Transaktion, die Kosten und die Aufteilung der Eigentumsverhältnisse des Joint Ventures wurden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nicht bekannt gegeben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Evolution Championship Series