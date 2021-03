PS5: Denuvos Anti-Cheat-Technologie findet den Weg auf Sonys neue Konsole

In einer aktuellen Mitteilung gab Denuvo bekannt, dass die hauseigene Anti-Cheat-Technologie den Weg auf die PlayStation 5 finden wird. Auf dem PC gehört Denuvo zu den bekanntesten Anbietern von Software dieser Art.

Denuvos Anti-Cheat-Technologie wird für die PS5 umgesetzt

Auch auf der PlayStation 5 sehen sich die Spieler in kompetitiven Titeln immer wieder mit Cheatern konfrontiert, die sich auf unfaire Art und Weise einen Vorteil verschaffen.

Wie bekannt gegeben wurde, können sich Entwickler und Publisher beim Kampf gegen Cheater und Hacker auf der PlayStation 5 ab sofort über prominente Unterstützung freuen. So findet Denuvos Anti-Cheat-Technologie offiziell den Weg auf Sonys neue Konsolen und ist mit sofortiger Wirkung Bestandteil des „PlayStation 5 Tools and Middleware Programs“. Denuvo gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich der Sicherheit in Videospielen und sichert weltweit rund 1.000 PC- und Mobile-Titel mit seiner Technologie ab.

Auch Offline-Spielstände werden geschützt

Bei den Anti-Cheat-Maßnahmen setzen die Entwickler von Denuvo laut eigenen Angaben auf fortschrittliche Technologien, um das Online-Gameplay zu sichern und für einen sicheren Offline-Fortschritt zu sorgen. Darüber hinaus können Entwickler und Publisher die Daten des Spiels schützen und Betrüger daran hindern, wichtige Variablen zu ändern.

„Cheating ruiniert Videospiele für ehrliche Spieler“, kommentierte Reinhard Blaukovitsch, Managing-Director von Denuvo die Erweiterung des eigenen Portfolios auf die PS5. „Dies kann zu weniger Engagement, Spieleverkehr und sinkenden Einnahmen für Spielehersteller führen. Wir sind wirklich stolz darauf, den talentiertesten Entwicklern der Welt dabei helfen zu können, Spielern auf der Playstation 5 reichhaltige Erfahrungen zu bieten.“

Neben Anti-Cheat-Maßnahmen liefert Denuvo zudem Technologien für die Crossplay-Unterstützung sowie regelmäßig aktualisierte Kopierschutz-Maßnahmen.

