PS4 Communities: Sony bestätigt Abschaltung des Features

Verabschiedet euch von den PS4 Communities. Nachdem die Entfernung des Features bereits im Changelog zur neusten Beta-Firmware erwähnt wurde, folgte am Wochenende die Bestätigung via Mail.

Die PS4 verweilt seit 2013 auf dem Markt und wurde bereits von der PS5 abgelöst.

Sony hat nochmals bestätigt, dass mit der Veröffentlichung der nächsten PS4-Firmware eines der Features der Last-Gen-Konsole gestrichen wird. Dabei handelt es sich um die PS4 Communities. Ein erster Hinweis erfolgte kürzlich mit der Veröffentlichung des Changelogs zur Beta-Firmware 8.50. Entfernt werden die PS4 Communities im kommenden April.

Mailbenachrichtigung von Sony

Sony verweist darauf, dass es weitere Möglichkeiten für PS4-Spieler gibt, um mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben. Dazu zählt die Messaging-Funktionen auf der PS4-Konsole und in der PlayStation-App.

In der Mailbestätigung, die seit dem Wochenende verschickt wird, betont Sony: „Vielen Dank, dass du die Communities-Funktion auf deiner PlayStation 4-Konsole genutzt hast. Ab April 2021 wird diese Funktion nicht mehr unterstützt und nicht mehr auf deiner PS4-Konsole verfügbar sein. Mit den Messaging-Funktionen und vielen weiteren Möglichkeiten auf deiner PS4-Konsole und in der PlayStation-App kannst du weiterhin in Verbindung bleiben.“

Wann genau die finale PS4 Firmware 8.50 veröffentlicht wird, ist noch unklar. Fest steht aber bereits, was euch damit erwartet. Neben der Entfernung der Communities umfasst der Beta-Changelog mehrere Punkte. So könnt ihr Benachrichtigungen für jede der Gruppen, in der ihr euch befindet, ein- und ausschalten.

Mehr zur PS4:

Und auf dem Bildschirm der Spielsitzung könnt ihr den Sitzungsleiter über die Schaltfläche „Beitrittsanfrage“ fortan auffordern, sich dem Spiel anzuschließen. Außerdem neu: Wenn ihr ein Spiel spielt, das ihr versteckt habt, sehen andere Spieler dieses nicht mehr. Der komplette Beta-Changelog zur PS4 Firmware 8.50 öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

Was haltet ihr von der Entfernung der PS4 Communities? Habt ihr das Feature in den vergangenen Jahren genutzt?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4