PS5 & Xbox Series X: Mangel an Chips spitzt sich offenbar zu

Konsolen, Grafikkarten und Smartphones: Sie alle werden mit Halbleiter-Chips zum Leben erweckt. Allerdings können die Hersteller längst nicht mehr die enorme Nachfrage bedienen, was sich auch beim Endkunden bemerkbar macht.

Auch in diesem Jahr werden die neuen Konsolen nur schwer zu bekommen sein.

Die PS5 ist ein begehrtes Stück Hardware. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage deutlich das Angebot. Ein ähnliches Szenario erleben Kunden, die in den Besitz der beiden Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S kommen möchten.

Nach der Markteinführung einer neuen Hardware sind Nachschubprobleme vor allem im Spielebereich die Regel. Erschwerend kommen beim neusten Generationswechsel die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hinzu. In diesem Zusammenhang gibt es ein massives Problem, das eine schnellere Produktion verhindern kann: Die Knappheit an Chips, dem „Gehirn“ in jedem elektronischen Gerät der Welt, hat sich seit dem letzten Jahr stetig verschlimmert.

Ohne Chips geht nichts

Nachdem die Lieferknappheit ursprünglich nur ein Resultat der temporären Fabrikschließungen war, scheint die Produktion mittlerweile im Allgemeinen nicht mehr Schritt halten zu können.

„Chips sind alles“, so Neil Campling, Medien- und Tech-Analyst bei Mirabaud. „Es ist ein perfekter Sturm von Angebots- und Nachfragefaktoren, der hier vor sich geht. Aber im Grunde gibt es ein neues Niveau der Nachfrage, mit dem nicht Schritt gehalten werden kann. Jeder steckt in der Krise und es wird immer schlimmer.“

Obwohl sich die Produktion wieder normalisiert hat, gibt es einen gewaltigen Nachfrageschub, der durch veränderte Gewohnheiten aufgrund der Pandemie ausgelöst wurde. Und diese Nachfrage, vor allem nach Unterhaltungsprodukten, sorgte für einen neuen Höhepunkt der Krise.

Treiber sind verschiedene Branchen, darunter auch Autohersteller, die in techniklastige Elektrofahrzeuge investieren, der Boom beim Verkauf von Fernsehern und Heimcomputern und natürlich die Markteinführung neuer Spielkonsolen und 5G-fähiger Mobiltelefone, die für eine steigende Nachfrage nach Chips sorgten.

Sony betonte kürzlich, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte und die Verkaufsziele für die PS5 in diesem Jahr aufgrund des Halbleiterproblems nicht erfüllt werden können. Microsoft geht im Fall der Xbox davon aus, dass die Lieferprobleme mindestens bis in die zweite Jahreshälfte reichen werden.

Mehr zur PS5 und Xbox Series X/S:

Selbst Apple musste die Markteinführung des iPhone 12 im vergangenen Jahr aufgrund der Knappheit um zwei Monate verschieben. Ford war wiederum gezwungen, die Produktion von Autos herunterfahren und betonte, dass die Gewinne in diesem Jahr aufgrund von Chip-Knappheit um bis zu 2,5 Mrd. Dollar geschmälert werden könnten. Ähnlich ergeht es Nissan und General Motors.

