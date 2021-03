PS5 vs. Xbox Series X/S: Sony war auf die Next-Gen besser vorbereitet, meint Remedy

Remedy Entertainment veröffentlichte zuletzt "Control" für die neue Konsolen-Generation.

Nachdem vor dem Launch der neuen Konsolen zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Xbox Series X aufgrund der auf dem Papier etwas stärkeren Hardware bei Multiplattform-Titeln die Nase vorne haben wird, zeichnete sich nach der Markteinführung der neuen Konsolen zunächst das gegenteilige Bild ab.

In einigen Fällen verfügte nämlich die PlayStation 5-Version über die bessere Performance. Eine Entwicklung, die Thomas Puha von Remedy Entertainment auf die Tatsache zurückführt, dass Sony schlichtweg besser auf den Generationswechsel vorbereitet war als Microsoft. Ein nicht zu unterschätzender Faktor seien die Tools, die bei Sony weitestgehend gleich geblieben sind und es den Entwicklern so ermöglichten, sich schnell in die Hardware der PlayStation 5 einzuarbeiten.

Xbox Series S kann die Entwickler einschränken

„Sony hat an dem festgehalten, was funktioniert“, so Puha. „Ihre Entwicklungssoftware und die Tools waren schon sehr früh ziemlich stabil und gut. Microsoft entschied sich dazu, eine Menge Dinge zu ändern, die auf lange Sicht wahrscheinlich gut sind. Für uns Entwickler war es am Anfang aber natürlich eine größere Hürde,weil wir eine Reihe verschiedener Dinge neu schreiben mussten, um bestimmte Funktionen nutzen zu können.“ Ein weiteres Thema, über das Puha sprach, war Microsofts Entscheidung, mit der Xbox Series S eine günstige und entsprechend schwächere Version der Xbox Series X zu veröffentlichen.

Hierzu führte Puha aus: „Es unterscheidet sich nicht von den vorherigen Generationen, in denen das System mit den niedrigsten Spezifikationen letztendlich einige der Dinge, die Sie tun, diktiert, weil diese auch auf diesem System laufen müssen. Je mehr Hardware Sie haben, desto mehr müssen Sie letztendlich ein wenig Kompromisse eingehen, wenn Sie ein kleineres Studio wie wir sind und wenn Sie einfach nicht so viel Zeit damit verbringen können, sicherzustellen, dass es auf allen Plattformen super gut läuft.“

Nachdem Remedy Entertainment zuletzt den hauseigenen Action-Titel „Control“ auf die neue Konsolen-Generation portierte, arbeitet das finnische Studio derzeit an gleich mehreren neuen Projekten. Wann mit der offiziellen Enthüllung der nächsten Titel zu rechnen ist, wurde bisher aber nicht verraten.

