Remedy Entertainment: Visuelle Nachteile – Studio über Cross-Gen-Titel

Eigenen Angaben zufolge haben die Entwickler von Remedy Entertainment nur wenig Interesse an der Entwicklung von Cross-Generation-Titeln. Zu den Gründen heißt es unter anderem, dass bei Titeln, die für zwei Hardware-Generation erscheinen, immer visuelle Abstriche in Kauf genommen werden müssen.

Remedy Entertainment hat nur wenig Interesse an Cross-Generation-Projekten.

In einem aktuellen Statement ermöglichte uns Thomas Puha, der Communications-Director des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment, einen Blick hinter die Kulissen und sprach unter anderem über das Thema Cross-Generation-Projekte.

Wie Puha ausführte, haben die Macher von Remedy Entertainment, nur wenig Interesse an Spielen, die für zwei Hardware-Generationen erscheinen, da bei Titeln dieser Art verschiedene Abstriche in Kauf genommen werden müssen – vor allem visueller Natur. „Um es ganz offen zu sagen, ist es immer scheiße, wenn man sich diesem generationsübergreifenden Punkt befindet“, so Puha.

Die neue Hardware kann nicht ausgereizt werden

Er führte aus: „Man muss die vorherige Generation unterstützen, gewährleisten, dass da alles funktioniert, und dann ist das, was man auf die nächste Generation bringt, immer noch durch die Entscheidungen begrenzt, die man vor Jahren für die vorherige Generation getroffen hat. Bei einem alten Spiel alles neu zu machen und es auf die neue Generation zu bringen, ist nicht sonderlich realistisch.“

„Das ist einfach nicht so. Es ist keine realistische Sache für uns, denn man nimmt buchstäblich Ressourcen weg, die die zukünftigen Spiele aufbauen und die Engine in der Zukunft verbessern“, ergänzte Puha und wies darauf hin, dass die vielen Cross-Generation-Produktionen der Grund seien, warum die neuen Konsolen in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 ihre technischen Stärken aktuell noch nicht ausspielen können.

„Die Spiele, die herauskommen werden, die Sachen, an denen wir arbeiten, die visuelle Messlatte, das wird dich umhauen. Du musst dir nur frühere Generationen anschauen. Da siehst du so etwas wie Modern Warfare. Bis heute verstehe ich nicht, wie gut dieses Spiel auf der Xbox One und der PS4 aussieht. Bei dieser Generation werden wir dasselbe haben. Wir werden so viele Verbesserungen sehen“, heißt es mit einem Blick auf die neue Konsolen-Generation abschließend.

