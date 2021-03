Remedy: Control-Macher arbeiten derzeit an fünf neuen Projekten

Wie Remedy Entertainments CEO Tero Virtala verriet, arbeitet sein Unternehmen derzeit an gleich fünf neuen Projekten. Diese entstehen bei vier unterschiedlichen Teams.

Remedy Entertainment arbeitet an neuen Projekten.

Auch dank des Abschneidens von „Control“ feierte das finnische Studio Remedy Entertainment 2020 das bisher erfolgreichste Jahr seiner Geschichte.

Um diesen Trend fortzusetzen, möchte Remedy Entertainment nichts dem Zufall überlassen und arbeitet derzeit an gleich fünf neuen Projekten. Dies verriet CEO Tero Virtala in einem aktuellen Statement und wies darauf hin, dass die fünf besagten Titel bei vier unterschiedlichen Studios entstehen. Bekannt ist bereits, dass ein Team von Remedy Entertainment an der Kampagne von „CrossfireX“ arbeitet, die im Laufe dieses Jahres erscheinen wird – zumindest dann, wenn die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht zu entsprechenden Verzögerungen führen.

Eine enge Zusammenarbeit mit Epic Games

Während ein zweites Team der Finnen mit der Entwicklung eines Multiplayer-Projekts beschäftigt ist, arbeitet ein drittes Team an gleich zwei neuen Titeln, die in enger Zusammenarbeit mit Epic Games entstehen beziehungsweise veröffentlicht werden. Abschließend bleibt noch das Team, das zuletzt an „Control“ arbeitete und den Action-Titel auf weitere Plattformen wie die Xbox Series X/S oder die PlayStation 5 portierte.

Zum Thema: Remedy: Bestehende Probleme von Koop-Spielen sollen gelöst werden

Auch beim „Control“-Team entsteht derzeit ein komplett neues Spiel. Da Virtala hinsichtlich der kommenden Projekte von Remedy Entertainment nicht näher ins Detail gehen wollte, ist aktuell noch unklar, wann diese offiziell enthüllt oder gar veröffentlicht werden sollen.

Sollten die Verantwortlichen von Remedy Entertainment diesbezüglich für Klarheit sorgen und handfeste Details nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Gamesindustry

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment