Super Meat Boy Forever: Erscheint diese Woche für die PS4 – Neuer Trailer

"Super Meat Boy Forever" erscheint in Kürze für die PS4.

Zumindest für den PC und Nintendos Switch ist „Super Meat Boy Forever“ bereits seit ein paar Monaten erhältlich. Lediglich Anhänger von Plattformern auf der PlayStation 4 und der Xbox One gingen bisher leer aus.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Team Meat bekannt gaben, wird allerdings in Kürze Abhilfe geschaffen, da „Super Meat Boy Forever“ in dieser Woche für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wird. Genauer gesagt am kommenden Freitag, den 16. April 2021. Passend zu dieser Ankündigung steht ein neuer Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Knackige Herausforderungen für Genre-Liebhaber

Genau wie es bereits im zum Kult-Titel avancierten ersten Teil der Fall war, wird euch laut offiziellen Angaben auch „Super Meat Boy Forever“ mit zahlreichen Levels und knackigen Herausforderungen konfrontieren. Versprochen werden nicht weniger als 5.500 unterschiedliche Levels, durch die ausreichend Abwechslung garantiert werden soll.

„Die Herausforderung von Super Meat Boy kehrt in Super Meat Boy Forever zurück! Die Level sind brutal und der Tod unausweichlich. Die Spieler rennen, springen, schlagen und treten sich ihren Weg durch bekannte und neue Welten und genießen eine Handlung, die durchaus der großen Leinwand würdig ist“, so die Entwickler von Team Meat weiter.

