WRC 10 & Test Drive Umlimited Solar Crown: Trailer und Details in den nächsten Tagen

"WRC 10" wird diese Woche vorgestellt.

Mit der sogenannten „Racing-Week“ kündigte der Publisher Nacon ein neues Event an, das sich über einen Zeitraum von zehn Tagen erstrecken und ganz im Zeichen der hauseigenen Rennspiele stehen wird.

Zu diesen gehören das bereits erhältliche „WRC 9“ sowie „RiMS Racing“, das im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Den Anfang macht bereits am morgigen Dienstag „WRC 10“, das in Form eines offiziellen Trailers präsentiert wird. Auch das im vergangenen Jahr angekündigte „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ wird im Zuge der „Racing-Week“ thematisiert.

Zu „WRC 9“, das im September des vergangenen Jahres für die Konsolen sowie den PC erschien, nannte Nacon frische Statistiken und wies unter anderem darauf hin, das die Spieler in den vergangenen Monaten 33 Millionen Special-Stages absolvierten. Dies entspricht 207.000 Special-Stages am Tag, rund 221 Millionen Kilometern oder 5.500 kompletten Umrundungen der Erde.

Während sich Finnland zur meistgespielten Rally aufschwang, sicherte sich der Toyota Yaris WRC den Titel des beliebtesten Fahrzeugs. Auffällig ist laut offiziellen Angaben, dass auf dem PC 68 Prozent aller Special-Stages mit einem Lenkrad absolviert wurden.

Weitere Statistiken zu „WRC 9“ entnehmt ihr der angehängten Grafik.

And we start this #NaconRacingWeek with a #WRC9 infographic showing what you have accomplished since its launch 6 months ago!

WRC 9 will also be coming to @Steam on September 16, 2021.https://t.co/2WjdQl4kDk pic.twitter.com/6HsyfLbTsx

— Nacon (@Nacon) April 12, 2021