Power Rangers Battle for the Grid: Mit Chun-Li & Ryu – Entwicker stellen Crossover vor

In Zusammenarbeit mit Capcom kündigten die Entwickler von nWay Games ein Crossover zum hauseigenen Fighting-Titel "Power Rangers: Battle for the Grid" an. Mit diesem halten im kommenden Monat die beiden Kult-Charaktere Ryu und Chun-Li Einzug in den Titel.

"Power Rangers: Battle for the Grid" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Seit dem offiziellen Release im Jahr 2019 wird der von nWay Games entwickelte Fighting-Titel „Power Rangers: Battle for the Grid“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten bedacht.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Capcom kündigte nWay Games nun einen Crossover an, mit dem zwei ikonischen Charakteren der „Street Fighter“-Frachise der Weg in „Power Rangers: Battle for the Grid“ geebnet wird. Die Rede ist von den beiden Streitern Ryu und Chun-Li, die in Form des Crimson Hawk Rangers (Ryu) beziehungsweise des Blue Phoenix Rangers (Chun-Li) Einzug halten.

Trailer stellt die neuen Ranger vor

Sowohl der Crimson Hawk Ranger als auch der Blue Phoenix Ranger werden am 25. Mai 2021 veröffentlicht. Abgerundet wurde die Ankündigung der beiden neuen Streiter von einem frischen Trailer zu „Power Rangers: Battle for the Grid“, in dem euch ein Blick auf die beiden Neuzugänge und ihre aus „Street Fighter“ bekannten Kampfstile ermöglicht wird.

„Power Rangers: Battle for the Grid“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. Der Titel bringt aktuelle und klassische Ranger sowie Schurken wie nie zuvor in Teamkämpfen zusammen. „Teste deine Fähigkeiten online gegen Freunde und Spieler aus der ganzen Welt und erlebe eine endlose Wiederspielbarkeit“, so die Entwickler weiter.

„Ein optimiertes Kampfsystem begrüsst Neueinsteiger mit vereinfachten Kontrollen und behält gleichzeitig die Tiefe für den engagiertesten Konkurrenten, zum Lernen und Meistern.“

