Power Rangers Battle for the Grid: DLC-Charakter Scorpina mit Trailer & Termin angekündigt

Mit "Scorpina" wurde der nächste DLC-Charakter des Fighting-Titels "Power Rangers: Battle for the Grid" angekündigt. Wir liefern euch den passenden Trailer und den Veröffentlichungstermin.

"Power Rangers: Battle for the Grid" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Seit dem offiziellen Release wird der Fighting-Titel „Power Rangers: Battle for the Grid“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten bedacht.

Vor wenigen Monaten kündigten die verantwortlichen Entwickler von nWay die dritte Season an und stellten einen entsprechenden Season-Pass bereit, der unter anderem neue Charaktere mit sich brachte. Wie das Studio bekannt gab, steht mit Scorpina eine alte Bekannte in den Startlöchern und wird in ein paar Wochen die Arenen von „Power Rangers: Battle for the Grid“ unsicher machen.

Trailer stellt den Neuzugang vor

Wie bekannt gegeben wurde, wird Scorpina ab dem 8. Dezember 2020 zur Verfügung stehen. Um euch den neuen Charakter, den Serienfans aus „Mighty Morphin Power Rangers“ kennen dürften, schmackhaft zu machen, wurde ein passender Trailer zur Verfügung gestellt, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Zum Thema: Power Rangers Battle for the Grid: Lauren Shiba hat einen Termin – Neuer Trailer

Bei Scorpina handelt es sich um den finalen Charakter der dritten Season. In den letzten Wochen beziehungsweise Monaten wurden bereits Robert „RJ“ James aus „Power Rangers: Jungle Fury“ und Lauren Shiba aus „Power Rangers: Super Samurai“ veröffentlicht.

„Power Rangers: Battle for the Grid“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

