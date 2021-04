Metal Gear Solid: Verdächtiger Tweet vom offiziellen Twitter-Account – Update

Kommt es in der nächsten Woche zu einer Ankündigung?

Update: Bisher kam es zu keiner Ankündigung eines neuen „Metal Gear“. Dennoch gibt es weitere Anzeichen, die für eine Enthüllung in absehbarer Zeit sprechen. Schon in einem älteren Tweet wurde der 30. April 2021 hervorgehoben. Eine weitere Botschaft des fiktiven Tom Olsen deutet auf ein bereits erfolgtes Meeting hin, was immer das auch bedeuten soll. Es folgt: „Die nächste Woche wird ein Abenteuer, ganz sicher!“

All Hands Meeting for plant staff before we leave for the weekend! We looked over early construction photos, reviewed some upcoming updates to the facility, and… President Johnson is going to be visiting the Big Shell next week! Next week’s going to be an adventure, for sure! pic.twitter.com/iILoFbPGL6 — Tom Olsen (@TheTomOlsen) April 23, 2021

Meldung vom 15. April 2021: Die Zukunft der „Metal Gear“-Reihe hängt nach wie vor in der Schwebe. Nachdem der Game Designer und Serienschöpfer Hideo Kojima im Jahr 2015 seinen damaligen Arbeitgeber Konami verließ und in seinem eigenen Studio Kojima Productions damit begann, an „Death Stranding“ zu arbeiten, war von „Metal Gear“ nicht mehr viel zu hören – abgesehen vom enttäuschenden „Metal Gear Survive“. Doch seit einigen Wochen wird verstärkt gemunkelt.

Enthüllung in der kommenden Woche?

Die Gerüchte und Hinweise rund um „Metal Gear“ widmen sich möglichen Portierungen und Remakes, aber auch brandneuen „Metal Gear“-Spielen. Doch auch wenn sich viele Insider und Spieler mittlerweile recht sicher sind, dass in absehbarer Zeit etwas von der Marke zu hören und sehen sein wird, konnte sich Konami bislang nicht dazu durchringen, für eine Ankündigung zu sorgen.

Es könnte allerdings in Kürze mehr Licht ins Dunkel kommen: Neben den jüngsten Gerüchten sorgte nun auch der offizielle Twitter-Account von „Metal Gear“ für recht einschlägige Hinweise. So wurde vor wenigen Stunden mit einem ziemlich kryptischen Tweet reichlich Öl ins Feuer gegossen.

Als Antwort auf den Tweet eines neu erstellten Accounts deuten die Verfasser unterschwellig an, dass in der kommenden Woche etwas „Metal Gear“-bezogenes passieren könnte.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions. And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021

Der mysteriöse Twitter-Account „Tom Olsen“, auf den die „Metal Gear“-Macher reagierten, ist seit dem 8. April 2021 aktiv und folgt lediglich vier weiteren Accounts. Dabei handelt es sich um „Metal Gear Official“, „New York Mets“, „Hideo Kojima“ und „Konami“.

Und auch wenn „Tom Olson“ eigentlich nicht im Spiel vorkommt, scheint er eine starke Verbindung mit „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ zu haben. In diesem Zusammenhang wurden auf dem Account Bilder aus „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und Geschichten von „Big Shell“ – wo Tom Olsen offenbar als Techniker arbeitet – gepostet. Das lässt zumindest vermuten, dass ein Remaster oder Remake in der Pipeline ist.

Auch der 30. April scheint eine gewisse Relevanz zu haben:

Every morning, we have to log in at the security office and enter our personal info. It’s kind of a hassle. Good news though, it’ll be my birthday soon! pic.twitter.com/wJswL46O2T — Tom Olsen (@TheTomOlsen) April 9, 2021

Während letztendlich unklar ist, ob mit den Tweets tatsächlich ein neues „Metal Gear“-Projekt angedeutet wird oder sich die Verantwortlichen ein Späßchen erlauben, brodelt die Gerüchteküche seit längerer Zeit.

Dazu zähen Meldungen wie:

Sollte es in der kommenden Woche zu einer Ankündigung kommen, erfahrt ihr es wie gewohnt in unserem News-Stream. Doch was haltet ihr von einem möglichen Remake oder Remaster? Oder würdet ihr lieber ein komplett neues Spiel sehen?

