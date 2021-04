Apex Legends: Titans waren nie für das Spiel geplant + neuer Trailer

Seit Jahren fragen sich "Apex Legends"-Fans, ob es eines Tages die Titans aus "Titanfall" in den Battle Royale-Shooter schaffen könnten. Laut einer aktuellen Aussage sei eine Implementierung der Kampfmaschinen jedoch nie geplant gewesen.

Mit „Apex Legends“ erweiterte Entwicklerstudio Respawn Entertainment sein „Titanfall“-Universum um einen Battle Royale-Shooter, der erst kürzlich einen gewaltigen Meilenstein erreichen konnte. Seit dem Start des Titels fragten sich Fans immer wieder, ob wir eines Tages auch Titans auf den Maps werden steuern dürften. Eine Option, die, ausgehend von einer jüngst getätigten Aussage des Lead Game Designers, äußerst unwahrscheinlich erscheint.

Gab es Pläne für Titans in Apex Legends? „Nein, niemals“

Genauer hatten die Kollegen von The Gamer kürzlich die Gelegenheit, mit Daniel Klein von Respawn Entertainment zu sprechen, der an „Apex Legends“ als Lead Game Designer mitwirkt. Da nach der Enthüllung der neuen Legende Valkyrie neue Spekulationen um einen Auftritt der Kampfmaschinen aufkeimten, wurde Klein die Frage gestellt, ob es, „zu irgendeinem Zeitpunkt“, Pläne gegeben habe, um Titans in den Battle Royale-Shooter zu integrieren.

Hierauf entgegnete Klein: „Nein, niemals. Apex [Legends] ist von Grund auf für den Kampf auf einer menschlichen Ebene konzipiert. Das schließt Waffen, Fähigkeiten und Karten ein.“ Um Titans in die Matches integrieren zu können, müsste, wie er weiter ausführt, das komplette Spiel von Grund auf komplett neu konzipiert werden. Auf eine baldige Implementierung der gewaltigen Kampfmaschinen sollten Fans entsprechend wohl erstmal nicht hoffen.

Nur wenige Minuten nachdem das Interview online ging, veröffentlichten Electronic Arts und Respawn Entertainment darüber hinaus einen neuen Gameplay-Trailer zur am 4. Mai 2021 startenden 9. Season von „Apex Legends“, die auf den Namen „Vermächtnis“ hören wird. Das Video findet ihr wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen.

Zu den Inhalten der 9. Season gehört unter anderem die zuvor bereits erwähnte neue Legende Valkyrie, bei der es sich um die Tochter des berüchtigten Titan-Piloten Viper handeln soll. Mit Valkyrie erhaltet ihr die Möglichkeit, das Schlachtfeld mit Jetpacks unsicher zu machen und eure Gegner mit Raketen aufzumischen.

„Apex Legends“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC (über Origin und Steam) verfügbar.

Würdet ihr gerne mit Titans in „Apex Legends“ spielen können?

