Apex Legends: Neue Legende Valkyrie zementiert Titanfall-Verbindung

Valkyrie gesellt sich hinzu.

EA und Respawn Entertainment haben weiteres Videomaterial zu „Apex Legends“ veröffentlicht. Vorgestellt wird darin die Hintergrundgeschichte der neuesten Legende „Valkyrie“. Laut der Angabe der Hersteller erwartet euch damit eine Reise, die eng mit dem „Titanfall“-Universum verknüpft ist, wobei das Auftreten von Kuben Blisk eine Rolle spielt.

Am Pflichtbewusstsein haperts

„Mit Hilfe von Überresten des Northstar-Titans ihres Vaters wird Valkyrie ihr eigenes Vermächtnis in den Apex-Spielen schmieden“, so die Macher. Als Tochter des berühmten Titanenpiloten Viper hat Valkyrie die Liebe ihres Vaters zum Fliegen geerbt, jedoch nicht sein Pflichtbewusstsein. In einem hitzigen Moment mit Blisk, in dem er sie mit „kleine Viper“ anspricht, fordert er sie heraus, besser zu sein.

Der Trailer verdeutlicht unter anderem, dass Valkyrie zusammen mit Staffel 9 am 4. Mai 2021 ein Teil von „Apex Legends“ wird. Weitere Details zur kommenden Staffel werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Hinzukamen in dieser Woche Gerüchte zu einer Legende mit dem Namen „Pariah“, die von einem Dataminer entdeckt wurde. Als ultimative Fähigkeit kann Pariah ein Gerät platzieren, das in alle Richtungen heißen Dampf ausstößt und Brandschaden anrichtet, das direkt die Lebensenergie angreift. Somit werden Rüstungen direkt umgangen. Details zu den weiteren Fähigkeiten findet ihr hier.

Nach wie vor gilt: Der Shooter „Apex Legends“ kann grundsätzlich kostenlos gespielt werden. Wahlweise stehen verschiedene Editionen zur Verfügung, die jeweils knapp 20 Euro kosten. Dabei handelt es sich um die Octane Edition, die Lifetime Edition und die Bloodhound Edition. Ihr findet sie auf der Übersichtsseite von „Apex Legends“ im PlayStation Store.

