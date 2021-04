Sherlock Holmes Chapter One: Spielerfragen im neuen Video beantwortet

Zum Start in die neue Woche erreichte uns ein frisches Q&A-Video zum kommenden Detektiv-Abenteuer "Sherlock Holmes: Chapter One". In diesem beantworten die Entwickler von Frogwares diverse Fragen der Fans.

"Sherlock Holmes: Chapter One" erscheint 2021.

Vor rund einem Jahr kündigten die Entwickler von Frogwares mit „Sherlock Holmes: Chapter One“ ein weiteres Kapitel der beliebten Detektiv-Serie an.

Wie es der Name bereit andeutet, haben wir es bei „Chapter One“ mit einem Prequel zur Reihe zu tun, in dem auf die Ursprünge der Geschichte und der verschiedenen Charaktere eingegangen wird. Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Macher von Frogwares mit einem frischen Q&A-Video zu „Sherlock Holmes: Chapter One“. In diesem werden ausgewählte Fragen der Community beantwortet.

Der Release erfolgt in diesem Jahr

Im Zuge der Veröffentlichung des neuen Videos werden die Spieler zudem dazu aufgerufen, den Entwicklern Feedback bezüglich der Inhalte, die in der kommenden Gameplay-Präsentation vorgestellt werden sollen, zukommen zu lassen. „Sherlock Holmes: Chapter One“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zudem werden Umsetzungen für Switch und Stadia in Betracht gezogen, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen könnten.

„In Sherlock Holmes: Chapter One spielt man die Titelfigur, die nach dem Tod seiner Mutter in die Heimatstadt zurückkehrt. Während er die offene Welt der Inselstadt im Mittelmeer erkundet, lernt Sherlock, dass diese scheinbar ruhige Umgebung und ihre Bewohner etwas zu verbergen haben. Er wird seine sich entwickelnden kombinatorischen Fähigkeiten nutzen, um eine noch gewaltigere Verschwörung und die Verbindungen zu ihr aufzudecken“, heißt es zur Geschichte des neuen Detektiv-Abenteuers.

