Hood Outlaws & Legends: Post-Launch-Plan im neuen Video vorgestellt

Der Launch von "Hood Outlaws & Legends" erfolgt im Mai 2021.

„Hood Outlaws & Legends“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und wie bei fast allen Multiplayer-Titeln dieser Tage wird es Saisons, Battle-Pässe mit exklusiven Cosmetics und kostenlose Inhalte für alle Spieler geben. Sie werden in einem neuen Video thematisiert, das ihr unterhalb dieser Zeilen vorfindet.

Erste Zusatzkarte enthüllt

Das erste Jahr des Post-Launch-Supports von „Hood Outlaws & Legends“ wird in vier thematische Seasons aufgeteilt, die jeweils wichtige kostenlose Gameplay-Erweiterungen, Community-Events, neue Cosmetics und mehr enthalten. Eine neue Karte namens Mountain wird kurz nach dem Launch als Teil der ersten Saison erscheinen.

Die Map besteht laut Hersteller aus zwei unterschiedlichen Gebieten, die durch Brücken verbunden sind. Die Mischung aus langen Sichtlinien und engen, ungedeckten Überführungen sollen Mountain zu einer neuen, tödlichen Herausforderung machen.

Die erste Saison „Litha“ wird auch einen neuen Spielmodus umfassen, der die Dinge mit einem größeren Fokus auf blutige Action aufpeppen soll. Außerdem wird es in Sherwood einen neuen kostenlosen Gesetzlosen geben. In diesem Zusammenhang sollt ihr schon bald mehr über Eidaa und ihre Fähigkeiten erfahren, die Raubzüge verändern.

Die Year 1 Edition von „Hood Outlaws & Legends“ kann vorbestellt werden und beinhaltet den Zugang zum Spiel und drei Premium-Battle-Pässe mit exklusiven Cosmetics, die nach der ersten kostenlosen Saison veröffentlicht werden. Wenn ihr die Year 1 Edition oder das Basisspiel vorbestellt, erhaltet ihr ab dem 7. Mai 2021 einen frühzeitigen Zugang zu „Hood: Outlaws & Legends“ sowie das kostenlose Kosmetikpaket „Forest Lords“. Es enthält einen Skin für jeden Charakter und jede Waffe im Spiel.

„Hood: Outlaws & Legends“ wird am 10. Mai 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlicht. Weitere Details und Videos zum Spiel könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht zum Spiel anschauen.

