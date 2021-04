Nioh 1&2: Team Ninja enthüllt neue Verkaufszahlen

Die "Nioh"-Serie hat einen neuen Meilenstein erreicht.

In einem aktuellen Tweet gab Team Ninja bekannt, dass sich die Spiele der „Nioh“-Serie weltweit über fünf Millionen Mal verkauft haben. Der Entwickler drückte in diesem Zusammenhang die „tiefste Dankbarkeit“ gegenüber den Spielern aus und äußerte die Hoffnung, dass sie sich auf „Team Ninjas neue Titel“ freuen werden.

Auch explizit zu „Nioh 2“ wurde eine neue Zahl enthüllt. Der Titel kommt demnach auf 2 Millionen Auslieferungen. Im Januar dieses Jahres war noch von 1,2 Millionen Auslieferungen die Rede.

Complete Edition erhältlich

Das Reihe besteht aus „Nioh“ und „Nioh 2“, wobeiveröffentlicht wurde, in der die „Nioh Remastered: Complete Edition“ und die „Nioh 2 Remastered: Complete Edition“ zusammengefasst sind. Das erste „Nioh“ kam im Februar 2017 auf den Markt, gefolgt von „Nioh 2“ im März 2020 auf der PS4. Im Februar dieses Jahres folgten Versionen für PS5 und PC.

Anstelle von William tritt im Sequel der Protagonist Hide in Erscheinung, ein Halb-Yokai-Dämonentöter, der sich mit dem rätselhaften Kashin Koji anlegt. Das Ziel ist es immer noch, Horden von Yokai zu töten, aber dieses Mal können Spieler in verschiedene Yokai-Formen wechseln, um Angriffe zu kontern. Außerdem lassen besiegte Feinde Seelenkerne fallen, die den Yokai Fähigkeiten verleihen.

Mehr zu Nioh:

Wie der Vorgänger erhielt auch „Nioh 2“ drei Story-DLCs und mehrere Updates, die in der „Nioh 2 – The Complete Edition“ zusammengefasst wurden. Was die Zukunft angeht, so hat die Serie derzeit einen „Ruhepunkt“ erreicht, da Team Ninja in diesem Jahr mit der Produktion anderer Titel durchstarten möchte. Details sollen in absehbarer Zeit folgen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nioh