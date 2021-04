Resident Evil ReVerse: Multiplayer-Shooter verschoben – Release erst im Sommer

"Resident Evil Re:Verse" verschiebt sich auf den Sommer 2021.

Eigentlich sollte der kompetitive Multiplayer-Shooter „Resident Evil Re:Verse“ Anfang des kommenden Monats zusammen mit „Resident Evil Village“ veröffentlicht werden.

Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen räumte Capcom im Rahmen einer E-Mail an die Spieler ein, dass „Resident Evil Re:Verse“ kurzfristig verschoben werden musste. Zu den Gründen, die zu der Verschiebung führten, nannte Capcom keine Details. Stattdessen heißt es nur, dass der Release des Multiplayer-Shooters nun für den Sommer 2021 angesetzt ist.

Spannende Feuergefechte an ikonischen Schauplätzen

Vermutet wird, dass die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden soll, um „Resident Evil Re:Verse“ mit diversen Verbesserungen auf Basis des Community-Feedbacks zu versehen. „Resident Evil Re:Verse“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein PvP-Shooter, in dem die Spieler in die Rolle bekannter „Resident Evil“-Charaktere schlüpfen und spannende Feuergefechte an ikonischen Schauplätzen der Reihe austragen.

Zum Thema: Resident Evil Village: Der Mercenaries-Modus im Gameplay-Video präsentiert

„Stirbt Ihr menschlicher Charakter, verwandelt sich dessen Körper in eine mächtige Biowaffe, die Sie fortan steuern können. Je mehr Virus-Container Sie als Mensch eingesammelt haben, desto mächtiger wird Ihre Biowaffe. Üben Sie dann auch noch Rache, können Sie sich richtig viele Punkte verdienen“, heißt es zu den Gameplay-Elementen des Multiplayer-Shooters weiter.

Während „Resident Evil Re:Verse“ erst im Sommer erscheint, wird „Resident Evil Village“ wie geplant am 7. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

