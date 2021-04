Layers of Fear VR: Der schaurige Trailer zum heutigen Release für PlayStation VR

Ab sofort ist die VR-Version des Horror-Abenteuers "Layers of Fear" auch für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR erhältlich. Der schaurige Launch-Trailer soll Lust auf mehr machen.

"Layers of Fear VR" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

Vor ein paar Wochen kündigte das polnische Entwicklerstudio Bloober Team die VR-Version des hauseigenen Horror-Abenteuers „Layers of Fear“ auch für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR an.

Ab sofort ist „Layers of Fear VR“ offiziell für die PlayStation 4 erhältlich und zeigt sich passend dazu im schaurigen Launch-Trailer, mit dem die Macher von Bloober Team noch einmal Lust auf mehr machen möchten. Zu sehen sind ausgewählte Spielszenen aus dem ursprünglich im Jahr 2016 für den PC und später die Konsolen veröffentlichten Horror-Titel.

Die Reise durch ein dunkles Herrenhaus

Die Geschichte von „Layers of Fear“ beziehungsweise „Layers of Fear VR“ dreht sich um den Geist und den Wahnsinn eines Malers. Im Laufe des düsteren Abenteuers erkundet ihr ein verlassenes Herrenhaus und seht euch dabei regelmäßig mit der dunklen Vergangenheit und den verstörenden Visionen eines Malers konfrontiert.

Zum Thema: Bloober Team: Layers of Fear-Macher heuern für neues Projekt an

Ihr enthüllt die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler umgeben, und beendet das Meisterwerk, dass er schon so lange abschließen wollte. Gespielt werden „Layers of Fear“ und „Layers of Fear VR“ dabei aus der First-Person-Perspektive.

Neben der PlayStation 4 wurden in der Vergangenheit der PC, die Xbox One und Nintendos Switch mit dem Horror-Abenteuer versorgt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Layers Of Fear