Devolver Digital: Publisher bestätigt Teilnahme an der E3 2021

Im kommenden Monat wird die E3 2021 in einem rein digitalen Format stattfinden. Wie der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Devolver Digital bestätigte, wird das Unternehmen in diesem Jahr mit eigenen Plänen mit von der Partie sein.

Da die aktuelle Entwicklung rund um die COVID-19-Pandemie einen sicheren Ablauf weiterhin verhindert, wird die E3 2021 in einem rein digitalen Format stattfinden.

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Entwickler und Publisher ihre Teilnahme an der digitalen E3 2021 bestätigten, zogen die Verantwortlichen von Devolver Digital nun nach und gaben bekannt, dass man ebenfalls mit von der Partie sein wird. „Die E3-Pläne wurden gemacht“, hieß es in der entsprechenden Ankündigung beziehungsweise Bestätigung weiter.

Kehrt die Devolver Direct zurück?

Konkrete Details zum hauseigenen Auftritt im Rahmen der digitalen E3 2021 nannte Devolver Digital bisher zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass die Devolver Direct ein Comeback feiern und auch in diesem Jahr für die eine oder andere interessante Ankündigung zu haben sein wird.

In den vergangenen Jahren überzeugten die Ausgaben der Devolver Direct vor allem durch ihre ungewöhnliche Aufmachung und den schrägen Humor, der sich angenehm von den Pressekonferenzen der großen Publisher abgehoben hat. Sollten sich weitere Details zum E3 2021-Auftritt von Devolver Digital ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Die digitale E3 2021 findet vom 12. bis zum 15. Juni 2021 statt.

E3 plans have been made. — Devolver Digital (@devolverdigital) May 5, 2021

