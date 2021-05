Open Country: Releasetermin und ein neuer Trailer zur Jagd-Management-Simulation

Mit "Open Country" steht uns ein Titel ins Haus, der die Herausforderungen einer Jagd auf realistische Art und Weise wiedergeben soll. Zum Start in die neue Woche bedachte uns der verantwortliche Publisher 505 Games sowohl mit einem neuen Gameplay-Trailer als auch dem finalen Releasetermin.

"Open Country" erscheint im Juni 2021.

Ursprünglich sollte die Jagd-Management-Simulation „Open Country“ bereits im Mai für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Funlabs in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games bekannt gaben, wird es dazu allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen wurde der Release von „Open Country“ ein wenig nach hinten geschoben und soll nun am 3. Juni 2021 erfolgen. Passend zu dieser Ankündigung stellten die beiden Studios einen frische Gameplay-Trailer bereit, der euch einen Blick auf das Gameplay von „Open Country“ ermöglicht und zudem auf die spielerischen Features des Titels eingeht.

Schärft eure Survival-Fähigkeiten

In „Open Country“ versucht ihr euch als Jäger und streift durch eine offene Welt, in der es vor allem auf eure Survival-Fähigkeiten ankommt, die entsprechend geschärft werden wollen. In der Rolle eines gewöhnlichen Unternehmensbeschäftigten, der sich nach Abwechslung von seinem drögen Stadtleben sehnt, versucht ihr dem Trubel der Stadt zu entkommen und begebt euch mit eurem Hund auf die Jagd.

„Die Umgebungen in Open Country stehen Spielern zum Entdecken, sowie dem parallelen Lernen von Survival und Jagd-Fähigkeiten bereit, inklusive einer Third-Person Open-World, die von schöner Vegetation bis hin zu verwilderten Landstrichen reicht“, führen die Entwickler aus.

Um sich zu einem „Master Outdoorsman“ zu entwickeln, können die Spieler Gary an der Snowridge Lodge oder den Park Ranger besuchen, um 30 Missionen in Angriff zu nehmen, die so entworfen wurden, dass ihr eure neu erlernten Fähigkeiten auf die Probe stellen könnt.

