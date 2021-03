theHunter Call of the Wild: Bloodhound-DLC bringt tierischen Begleiter ins Spiel

Unter dem Namen "Bloodhound" wurde ein frischer DLC zur Jagd-Simulation "theHunter: Call of the Wild" angekündigt. Mit diesem findet ein tierischer Begleiter den Weg ins Spiel, der euch bei der Jagd unterstützt.

"theHunter: Call of the Wild" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Zum Abschluss der Woche kündigte THQ Nordic einen frischen DLC zu „theHunter: Call of the Wild“ an, der unter dem Namen „Bloodhound“ veröffentlicht wird.

Im Rahmen des „Bloodhound“-DLCs hält ein tierischer Begleiter Einzug in „theHunter: Call of the Wild“, der euch mit seinen Fähigkeiten bei der Jagd unterstützt. Bevor es losgeht, könnt ihr sowohl den Namen als auch die Fellfarbe eures Hundes bestimmen und darüber entscheiden, über welche Eigenschaften der Vierbeiner verfügen soll. Auch könnt ihr das Geschlecht eures Gefährten bestimmen.

Der Bloodhound-DLC erscheint in Kürze

Der namensgebende Bloodhound ist vor allem für seinen beeindruckenden Geruchssinn bekannt. Er verfügt über 300 Millionen Duftrezeptoren und kann seine Beute selbst in den dichtesten Wäldern aufspüren und verfolgen. Die Fähigkeit eures Vierbeiners, sich zu konzentrieren, hängt laut Entwicklerangaben direkt mit der Art und Weise zusammen, wie ihr mit eurem Hund interagiert.

Der „Bloodhound“-DLC soll in Kürze veröffentlicht werden. Einen konkreten Releasetermin spendierten die Entwickler dem Download-Content bisher zwar nicht, veröffentlichten aber zumindest einen frischen Trailer, der den besagten Vierbeiner in den Mittelpunkt rückt.

„theHunter Call of the Wild“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

