Manifold Garden: Das Adventure erscheint in Kürze auch für die PlayStation 5 – Neuer Trailer

Das eschereske Adventure "Manifold Garden" erscheint in Kürze auch für die PlayStation 5. Die Entwickler haben auch einige Details zu der Next-Gen-Fassung verraten, die die zusätzliche Leistung der Konsole nutzen soll.

Die zuständigen Entwickler von William Chyr Studio haben bekanntgegeben, dass sie ihr exploratives Adventure „Manifold Garden“ für die PlayStation 5 veröffentlichen werden. Die Next-Gen-Fassung soll eine 4K-Auflösung und 60 fps zu bieten haben. Zudem sollen das haptische Feedback des DualSense-Controllers sowie die Game Help-Funktion der Konsole genutzt werden.

Eine physische Version wird einmal mehr ausschließlich über iam8bit erhältlich sein. Außerdem soll eine auf 1000 Exemplare limitierte Vinyl-Edition des Soundtracks veröffentlicht werden, die eine Pop-Up-Architektur und zwei exklusive In-Game-Tracks beinhaltet, die im digitalen Soundtrack nicht enthalten sind.

Kümmert euch um den Garten

In „Manifold Garden“ müssen die Spieler buchstäblich um die Ecke denken und die Physik und den Raum abschätzen, der in der Unendlichkeit dargestellt wird. Dabei erinnert die Architektur stark an den niederländischen Grafiker M.C. Escher, der mit seinen abstrakten Architekturen Berühmtheit erlangte. Dementsprechend muss man bei den Rätseln sein logisches Denken auf den Prüfstand stellen, um den Garten zu kultivieren und neue Pfade zu öffnen.

Mehr zum Thema: Manifold Garden – Das eschereske Exploration-Puzzle-Adventure ist für Konsolen erschienen – Launch-Trailer

„Manifold Garden“ soll am 20. Mai 2021 für die PlayStation 5 erscheinen. Allerdings haben die Entwickler nicht verraten, ob Käufer der PS4-Fassung ein kostenloses Upgrade erhalten werden. Damit man noch einmal einen Eindruck von dem Adventure erhält, haben die Entwickler auch einen neuen Trailer bereitgestellt:

