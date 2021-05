God of War, The Last of Us und Co: Weitere PC-Ankündigungen von Sony in Kürze?

Aktuellen Berichten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment in Kürze weitere hauseigene PC-Titel für den PC ankündigen. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnten die Datenbanken von Steam geliefert haben.

Plant Sony Interactive Entertainment weitere Ankündigungen für den PC?

Nachdem in der Vergangenheit ausgewählte PlayStation-Titel wie „Death Stranding“, „Helldivers“ oder „Horizon: Zero Dawn“ den Weg auf den PC fanden, steht die nächste PC-Umsetzung bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist von Sony Bends Open-World-Abenteuer „Days Gone“, das am morgigen Dienstag, den 18. Mai 2021 für den PC veröffentlicht wird. Aktuellen Gerüchten zufolge wird es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen wird berichtet, dass Sony Interactive Entertainment bereits in Kürze weitere Titel für den PC ankündigen wird. Den entscheidenden Hinweis sollen die Datenbanken der digitalen Vertriebs- und Gaming-Plattform Steam geliefert haben.

Weitere unangekündigte Projekte gelistet

Wie sich der Creator-Seite der PlayStation Studios entnehmen lässt, umfasst diese 41 Titel beziehungsweise DLCs. Von diesen sind allerdings nur 24 öffentlich auf Steam zu sehen. Darunter „Horizon: Zero Dawn“, „Predator: Hunting Grounds“, „Helldivers“, das morgen für den PC erscheinende „Days Gone“ und verschiedene DLCs zu den jeweiligen Titeln.

Zum Thema: Days Gone: Verzicht auf Ray-Tracing, Systemanforderungen und weitere Details zum PC-Port

Dies legt die Vermutung nah, dass in Kürze in der Tat weitere Ankündigungen für den PC folgen könnten. Dass Sony Interactive Entertainment den PC weiter mit entsprechenden Portierungen versorgen möchte, bestätigte PlayStation-Boss Jim Ryan bereits vor einigen Wochen. Allerdings steht derzeit noch die Frage im Raum, welche Titel der PlayStation Studios als nächstes für den PC umgesetzt werden.

Zu den wahrscheinlichsten Kandidaten dürften „God of War“, „Spider-Man“ beziehungsweise „Spider-Man: Miles Morales“, die „Uncharted“-Saga oder die beiden „The Last of Us“-Abenteuer gehören.

Quelle: Videogames Chronicle

